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Кино и сериалы

Warner Bros. перезапустит кинофраншизу о Гарри Поттере в формате сериала. Что известно о проекте?

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По данным Bloomberg, студия близка к заключению сделки по созданию нового многосерийного проекта, каждый сезон которого расскажет об одной из сери книг Джоан Роулинг.

Кадр из фильма, Warner Bros.

Формат сериала позволил бы сценаристам глубже погрузиться в мир книг о Гарри Поттере, объем каждой из которых составляет более 500 страниц. Кроме того, Warner Bros. надеется, что сериал может стать одним из краеугольных камней новой стратегии потокового вещания, о которой HBO как материнская компания объявил на следующей неделе.

Главный исполнительный директор HBO Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс работали над тем, чтобы убедить Роулинг спродюсировать новый сериал, однако писательница так и не согласилась. Однако Роулинг все-таки примет участие в проекте, но как консультант — чтобы гарантировать, что сериал «останется верен ее оригинальному материалу».

О том, что Warner Bros. займется производством сериала по вселенной Гарри Поттера, говорили еще в 2019 году. Тогда планировалось, что проект станет приквелом к событиям, описанным в основном сюжете книг Джоан Роулинг, а сюжет расскажет о школе чародейства и волшебства Хогвартс и ее обитателях. В феврале этого года также появлялись сообщения о том, что Warner Bros. приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя», однако позже студия их опровергла.

Кинофраншиза о Гарри Поттере выпущена компанией Warner Bros. и состоит из 8 фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию, начиная с «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и заканчивая «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011), а также спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и его сиквел «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

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