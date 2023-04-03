От снятого в космосе «Вызова» до «Трех мушкетеров» с Касселем и Гаррелем: Что смотреть в кинотеатрах России в апреле

Первая в мире картина, частично снятая в космосе, «Вызов», новая экранизация приключений трех мушкетеров, триллер с Шейлин Вудли «Мизантроп», драма Ивана И. Твердовского про буллинг «Наводнение», а также «Забавные игры», «Город Бога» и «Нежная кожа» в повторном прокате — рассказываем о главных фильмах, которые можно увидеть в кинотеатрах России в апреле.
«Нежная кожа» / La peau douce (1964) (16+)
В кинотеатрах России заканчивается мини-ретроспектива Франсуа Трюффо. Последним фильмом апологета французской «новой волны», который покажут на большом экране, будет драма «Нежная кожа». Это история про успешного писателя Пьер Ланше (Жан Дезайи), который однажды решает изменить жене (Нелли Бенедетти) с обольстительной юной бортпроводницей Николь. Ее играет Франсуаза Дорлеак — старшая сестра Катрин Денев, трагически погибшая в аварии в 25 лет.
С 6 апреля
«Три мушкетера: Д’Артаньян» / Les trois mousquetaires: D'Artagnan (12+)
Новая экранизация романа Александра Дюма, в которой Венсан Кассель играет Атоса, Ева Грин — Миледи, Ромен Дюрис — Арамиса, а Луи Гаррель — короля Людовика. Роль главного из мушкетеров — Д’Артаньян — досталась Франсуа Сивилю («Шагни вперед», «Поменяться местами»). Кстати, уже готовится сиквел картины, в которой фокус сместится как раз на Миледи. Обе части снимает режиссер «Эйфеля» Мартин Бурбулон.
С 6 апреля
«Бюро магических услуг» / The Portable Door (12+)
Фэнтези с Кристофом Вальцем и Патриком Гибсоном («Тень и кость», «Статус: все сложно») в касте — экранизация комедийного романа «Переносная дверь» современного британского классика Тома Холта. По сюжету типичные клерки, мечтающие поскорее закончить рабочую рутину с 9 до 17, трудятся в не самой обычной фирме. Среди их задач, например, не повергнуть Вселенную в хаос временных парадоксов.
С 6 апреля
«Наводнение» (18+)
Новый фильм Ивана И. Твердовского — режиссера «Конференции», «Подбросов» и «Зоологии». В нем он, как и в дебютном «Классе коррекции», исследует тему пределов жесткости и разчеловечивания через буллинг. Тренеры по плаванью Софья (Анна Слю) и Трофим (Максим Щеголев) берут на воспитание племянницу Аню (Софья Шидловская), оставшуюся сиротой. После смерти родителей она перестала говорить, и подростка из-за этого начинают травить спортсмены-подопечные ее тети и дяди. Однажды сама Аня вступается за Диму (Влад Прохоров), одного из участников команды по плаванию. Так у нее появляется первый друг в жизни.
С 6 апреля
«Мое прекрасное несчастье» / Beautiful Disaster (16+)
Ромком основан на одноименном бестселлере Джейми Макгвайр. Первокурсница Эбби (Вирджиния Гарднер) пытается держаться подальше от плохих парней, избегающих постоянных отношений. Но участник боев без правил Трэвис (Дилан Спраус) выигрывает у нее пари, согласно которому она должна провести месяц в его компании. Поставил фильм профессионал экранных интерпретации ходульных мелодраматических сюжетов Роджер Камбл («После. Глава 2», «Жестокие игры», «Просто друзья»).
С 6 апреля
«Прямой эфир» (18+)
Режиссер двух сезонов «Игры на выживание» Карен Оганесян снял камерный триллер о треш-стриме и том, куда заводит жажда хайпа. У блогера Егора (Павел Чернышев) — провал в карьере: от него уходят рекламодатели и ежедневно увеличивается число отписок. Он решает поехать на Кавказ, чтобы снять эффектный спуск с горы на быстрой машине. Но по прилету ее не предоставляют. Зато сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро) соглашается отвезти Егора на экскурсию по окрестностям. В Даргавсе Александр случайно встает на противопехотную мину, а Егор начинает транслировать это в прямом эфире.
С 6 апреля
«Город Бога» / Cidade de Deus (2002) (18+)
Криминальная драма о самой опасной фавеле Рио-де-Жанейро (как раз она и называется «Город Бога») выходит в повторный прокат в России. В гетто, где насилие, убийства и разборки — норма жизни, растут трое мальчиков: Ракета, Малыш Фишка и Бенни. Перемена участи в этих местах — настоящая редкость, поэтому вскоре Фишка под именем Малыш Зе станет главным наркоторговцем района, а Бенни — его правой рукой. И только Ракета будет пытаться оставаться в стороне от маховика насилия, мечтая стать фотографом. Большинство актеров в фильме непрофессиональные и была реальными жителями фавел.
С 13 апреля
«Забавные игры» / Funny Games (1997) (18+)
Один из главных режиссеров современности Михаэль Ханеке снял два фильма с названием «Забавные игры»: один в родной Австрии, другой — его ремейк, сделанный в копродукции и под продюсерством Наоми Уоттс, играющей в нем одну из главных ролей. В прокат в России выйдет как раз австрийских оригинал. Это картина-провокация, в которой Ханеке деконструирует зрительские ожидания на счастливый конец. В загородный дом на живописном озере приезжают муж, жена и 10-летний сын. Представившись гостями соседей, к ним приходят два молодых человека, предлагая заключить пари.
С 13 апреля
«Звезды в полдень» / Stars at Noon (18+)
Фильм-обладатель гран-при Каннского кинофестиваля прошлого года сняла Клер Дени («Высшее общество», «С любовью и яростью»). Это триллер об американской журналистке Триш (Маргарет Куэлли из «Уборщицы»), которая застряла в Никарагуа. Она надеется, что ей поможет выбраться новый возлюбленный — англичанин Дэниэл (Джо Элвин), но тот находится в еще большей опасности, чем она.
С 13 апреля
«Возвращение в Сеул» / Retour à Séoul (18+)
Фильм-участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля прошлого года. 25-летняя кореянка Фредди выросла в приемной семье во Франции. Она впервые приезжает в родную страну, чтобы найти своих биологических родителей и ответить на важнейший для каждого человека вопрос: кто я и откуда. Путешествие к себе оказывается для нее совсем не таким, как она ожидала.
С 13 апреля
«Волны» (16+)
Непредсказуемый и медленно развивающий драматический триллер Михаила Брашинского, который показывали на фестивалях «Окно в Европу» и «Зимний», выходит в прокат. Сценарий Брашинский писал с Константином Мурзенко, с которым они вместе делали фильм «Гололед». Главный герой (Владислав Абашин) решает уйти от мирского и попадает в секту. В касте картины также Виктория Толстоганова и участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс.
С 13 апреля
«Доктор» (18+)
Камерная драма Артеме Темникова примечательна тем, что в ней сыграл одну из своих последних ролей в кино Сергей Пускепалис — актер погиб в автомобильной аварии в прошлом году. Доктор в психо-неврологическом отделении для подростков ведет душеспасительные беседы со своим маленьким пациентом, пытаясь доказать ему ценность жизни, даже если она кажется бессмысленной.
С 13 апреля
«Вызов» (6+)
Снятый частично на борту МКС фильм Клима Шипенко («Холоп») с Юлией Пересильд в главной роли. Она играет торакального хирурга Женю, которую готовят к срочному полету в космос. Впервые в истории ей предстоит провести операцию в условиях невесомости и спасти жизнь астронавта, чтобы тот смог вернуться на Землю. Главная интрига — сможет ли «Вызов» приблизиться к космическим (сложно удержаться от каламбура) сборам «Чебурашки».
С 20 апреля
«Мизантроп» / To Catch A Killer (18+)
Детективный триллер с Шейлин Вудли («Дивергент») и Беном Мендельсоном («Изгой-один. Звездные войны: Истории») снял номинант «Оскар» Дамиан Сифрон («Дикие истории») по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Джонатаном Вейкхэмом. В Балтиморе в новогоднюю маньяк-стрелок убил десятки людей под грохот фейерверков. Сотрудник ФБР Ламмарк подключает к расследованию офицера полиции Элеанор, в которой видит большой потенциал.
С 20 апреля
«Воспоминания об убийстве» / Salinui chueok (2003) (18+)
Фильм «Воспоминания об убийстве» Пон Джун-хо снял задолго до триумфа его же «Паразитов», но жанрами в нем он жонглировал не менее виртуозно. Здесь комедия сменяет детектив, а драма — триллер. В 1986 году в провинциальном корейском городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ен-гу пытаются найти преступника. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого.
Картина основана на реальных событиях. И самое поразительное — ее «послесловие», произошедшее на самом деле. Но гуглить это надо строго после того, как вы уже увидите сам фильм.
С 27 апреля
«Возрожденные» / Resurrected (18+)
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов снял англоязычный хоррор (в десктоп-формате) о недалеком будущем. В нем Ватикан находит способ воскрешать недавно умерших людей. Первым возвращенным к жизни становится маленький Ник, погибший в автокатастрофе. Но практики возрождения приводят к глобальному заговору, который пытается расследовать отец Ника — Стэнли.
С 27 апреля
«Миссия ассасина» / Assassin (18+)
Боевик примечателен тем, что одну из ролей в нем играет Брюс Уиллис. В будущем войны между спецслужбами становятся все более непредсказуемыми. Например, начинает использоваться технология, которая позволяет вселиться в тела близких жертвы. Алекса (Номзамо Мбата) узнает, что ее муж, который находится в коме, невольно является одним из таких «спящих» агентов. Она решает его спасти.
С 27 апреля
«Яга и книга заклинаний» (6+)
Анимационная сказка посвящена истории бабы Яги — ее юным годам. Рыжеволосая ведьма живет на болоте с ученым котом. Чтобы стать настоящей колдуньей, ей нужна Книга Заклинаний, похищенная у нее много лет назад. Однажды у Яги появляется шанс вернуть артефакт и доказать, что она совсем не злая. Мульфильм озвучили Федор Бондарчук, Юлия Хлынина и Лидия Чистякова-Ионова.
С 27 апреля
Комментарии (0)