От снятого в космосе «Вызова» до «Трех мушкетеров» с Касселем и Гаррелем: Что смотреть в кинотеатрах России в апреле

«Воспоминания об убийстве» / Salinui chueok (2003) (18+)

Фильм «Воспоминания об убийстве» Пон Джун-хо снял задолго до триумфа его же «Паразитов», но жанрами в нем он жонглировал не менее виртуозно. Здесь комедия сменяет детектив, а драма — триллер. В 1986 году в провинциальном корейском городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ен-гу пытаются найти преступника. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого.

Картина основана на реальных событиях. И самое поразительное — ее «послесловие», произошедшее на самом деле. Но гуглить это надо строго после того, как вы уже увидите сам фильм.

С 27 апреля