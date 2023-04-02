18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Умер композитор Рюити Сакамото — лауреат «Оскара», «Грэмми»

Поделиться:

Он скончался в возрасте 71 года от рака в больнице Токио. Об этом сообщает издание Yomiuri.

Cineberg / Shutterstock.com

В 1978 году Сакамото вместе с Юкихиро Такахаси и Харуоми Хосоно основал группу Yellow Magic Orchestra. Позже Сакамото прославился как кинокомпозитор.

Он написал музыку к картинам итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда». За саундтрек к «Последнему императору» в 1988 году он получил «Грэмми», «Золотой глобус» и «Оскар», став первым японцем, удостоившимся награды Академии в номинации «Лучший оригинальный саундтрек». Еще один «Золотой глобус» ему принесла музыка к «Под покровом небес».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: