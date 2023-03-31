От «Актрис» Бондарчука до «Тетриса» с Ефремовым: Что смотреть дома на этой неделе

Байопик игры «Тетрис» с Никтой Ефремовым и Тэроном Эджертоном, драмеди Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой «Актрисы», феминистская антиутопия «Сила» с Тони Коллет, продолжение «Аватара» и победитель фестиваля авторского кино «Зимний» «Не хороните меня без Ивана» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Постановка» / Staged, 3 сезон (Britbox) (16+)
Порожденный карантином ситком с настоящим британским юмором, а также Дэвидом Теннантом и Майклом Шином в роли самих себя. Режиссером и автором проекта стал Саймон Эванс, и он тоже появляется в сериале (сюрприз!) как режиссер и автор Саймон Эванс. В третьем сезоне жизнь героев нормализовалась. Майкл и Дэвид теперь стараются не пересекаться с режиссером Саймоном, но тот намерен уговорить их участвовать в совместной радиопостановке, которая должна выйти на Рождество.
С 28 марта, Britbox
Фильм «Не хороните меня без Ивана» (12+)
Победитель фестиваля авторского кино «Зимний» теперь доступен и на стримингах. Фильм Любови Борисовой основан на реальной истории. Якут Степан Бересеков впадает в летаргический сон, отличить его состояние от настоящей̆ смерти может только сын священника Иван. Но тот уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию, и Степан следует за ним, чтобы не быть похороненным заживо.
С 28 марта, Premier, Wink, «Триколор Кино и ТВ», «НТВ-Плюс. Онлайн ТВ»
Сериал «Предсказание» / The Big Door Prize (18+)
В супермаркете тихого провинциального Дирфилда вдруг появляется загадочный автомат под названием «Морфо». Он обещает раскрыть реальный жизненный потенциал. Соблазну поддаются все обитатели городка, включая семью Дасти Хаббарда (Крис О’Дауд), местного учителя. Среди создателей драмеди-проекта — сценарист Дэвид Уэст Рид, работавший над «Шиттс Крик».
С 29 марта, AppleTV+
Сериал «Ривердэйл» / Riverdale, 7 сезон (The CW ) (16+)
Подростковый хит, видимо, уже исчерпал все возможные варианты развития событий (например, в прошлом сезоне там появлялась героиня параллельной вселенной Сабрина из «Леденящих душу приключений Сабрины»). Поэтому это финал проекта про многочисленные загадочные убийства в городке Ривердэйл.
С 29 марта, The CW
Сериал «Актрисы», премьера («Кинопоиск», Wink) (18+)
Второй — после «Психа» — опыт совместного кино Федора Бондарчука (как режиссера) и Паулины Андреевой (как сценаристки). Это история про трех актрис, которых играют Светлана Ходченкова, Елена Николаева и Полина Пушкарук, чьи карьеры переживают то взлеты, то падения. Действие происходит в трех временных отрезках: в 2014, 2017 и 2020 годах. В драмеди также снялись Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов и певица Лолита Милявская.
С 30 марта, «Кинопоиск», Wink
Фильм «Праведник» (12+)
Военный фильм Сергея Урсуляка («Тихий Дон», «Ликвидация») основан на реальной истории Офицера Красной Армии Николая Киселева. В 1942 году он выводил женщин, стариков и детей за линию фронта. В 2005-м израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Киселеву звание Праведник народов мира. Главную роль в картине играет Александр Яценко. Также в ней снялись Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Марк Эйдельштейн и Константин Хабенский. В феврале картина была в прокате, а теперь ее можно увидеть и на онлайн-платформах.
С 30 марта, Okko, Wink, «Иви»
Фильм «Детектор» (16+)
Детективный триллер якутского режиссера Костаса Марсаана («Иччи») с Екатериной Вилковой, Кириллом Кяро и юной Екатериной Темновой (звезда «Манюни») в главных ролях. Бывшая оперативница Вика подверглась на службе нападению маньяка и теперь не может иметь детей. Вместе с мужем она решает взять домой на выходные девочку Дашу — сироту, чьи родители погибли в пожаре. Ребенок начинает вести себя странно.
С 30 марта, Kion
Сериал «Сила» / The Power, премьера (Amazon Prime Video) (16+)
Феминистская антиутопия, основанная на бестселлере Наоми Олдермен. У девочек-подростков по всему миру вдруг проявляются сверхспособности: они становятся источниками электротока (и могут им убивать). Политик-консерватор (Джош Чарльз) считает этот дар угрозой и пытается изолировать необычных тинейджеров от общества. В проекте снялась Тони Коллет — она играет роль мэра, у чьей дочери (Аулии Кравальо) тоже обнаруживается суперсила. Среди постановщиц сериала — Шеннон Мерфи («Убивая Еву»), Логан Кибенс («Снегопад») и Ниса Хардиман («Счастливая долина»)
С 31 марта, Amazon Prime Video
Фильм «Тетрис» / Tetris (18+)
Байопик игры «Тетрис» и ее создателя Алексея Пажитнова (Никита Ефремов). Сотрудник Академии наук СССР в 1984 году придумывает головоломку с кубиками. Ее адаптируют для IBM, и «Тетрис» начинает стремительно покорять мир. И вот уже в Страну Советов мчится предприниматель Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон), чтобы предложить Пажитнову перенести игру на консоль Game Boy. Снял картину Джон С. Бейрд, режиссер «Грязи» с Джеймсом МакЭвоем. Из российских актеров в касте также Софья Лебедева в роли жены Пажитнова и Сергей Грабузов в уже фирменном амплуа сотрудника правоохранительных органов.
С 31 марта, AppleTV+
Фильм «Убийство в Париже» / Murder Mystery 2 (18+)
Продолжение комедии с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. В первом фильме супружеская пара в брачном кризисе оказалась в герметичном детективе: убийство было совершено на яхте (а значит преступник — один из гостей вечеринки). В сиквеле Ник и Одри расследуют похищение своего друга-махараджи Викрама (Адиль Ахтар).
С 31 марта, Netflix
Фильм «Аватар: Путь воды» / Avatar: The Way of Water (16+)
Сиквел «Аватара» теперь стал официально доступен онлайн — приобрести картину можно на стримингах. Получившая «Оскар» за визуальные эффекты экологическая и антиколониальная сага рассказывает о продолжении приключений морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон) на планете Пандора. Он вождь, воспитывает четырех детей, в том числе приемных, с Нейтири (Зои Салдана). Но мирному течению жизни вновь мешают земляне — они возвращаются, чтобы покорить Пандору.
Уже вышел, Amazon Prime Video
Фильм «Наша зима» (12+)
В кинотеатрах сейчас идет фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. А на стримингах стала доступна его предыдущая картина «Наша зима». Это история о супружеской паре, которая решает развестись после 10 брака. Она пытается сделать карьеру, он соглашается сниматься в кино у друга.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Kion, Wink, «Кино1ТВ»
Фильм «Империя света» / Empire of Light (18+)
Новая картина Сэма Мендеса — признание в любви к кино (хотя критики называют ее чуть ли не главным провалом в карьере режиссера). Это история Хилари (Оливия Колман), которая работает начальницей смены в кинотеатре Empire. Ее жизни довольно безрадостна: одиночество и бесперспективные отношения с женатым директором (Колин Ферт). Но все меняется, когда на работу в кинотеатр устраивается Стивен (Майкл Уорд).
Уже вышел, HBO Max, Spectrum TV, ROW8, Vudu, Prime Video, Redbox
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