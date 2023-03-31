От «Актрис» Бондарчука до «Тетриса» с Ефремовым: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Постановка» / Staged, 3 сезон (Britbox) (16+)

Порожденный карантином ситком с настоящим британским юмором, а также Дэвидом Теннантом и Майклом Шином в роли самих себя. Режиссером и автором проекта стал Саймон Эванс, и он тоже появляется в сериале (сюрприз!) как режиссер и автор Саймон Эванс. В третьем сезоне жизнь героев нормализовалась. Майкл и Дэвид теперь стараются не пересекаться с режиссером Саймоном, но тот намерен уговорить их участвовать в совместной радиопостановке, которая должна выйти на Рождество.

С 28 марта, Britbox