От «Актрис» Бондарчука до «Тетриса» с Ефремовым: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Аватар: Путь воды» / Avatar: The Way of Water (16+)

Сиквел «Аватара» теперь стал официально доступен онлайн — приобрести картину можно на стримингах. Получившая «Оскар» за визуальные эффекты экологическая и антиколониальная сага рассказывает о продолжении приключений морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон) на планете Пандора. Он вождь, воспитывает четырех детей, в том числе приемных, с Нейтири (Зои Салдана). Но мирному течению жизни вновь мешают земляне — они возвращаются, чтобы покорить Пандору.

Уже вышел, Amazon Prime Video