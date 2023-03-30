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Кино и сериалы

Новые экранизации русской классики, эксперименты на «Мосфильме» и приключения русских в Дубае: Иви рассказал о новых проектах

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Планами поделился поделился директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра Вадим Соколовский с журналистом и программным директором Первого Фестиваля стриминговых сервисов Originals+ Сусанной Альпериной. Рассказываем, какие сериалы уже запущены в разработку.

Shutterstock.com

Первым проектом новой линейки онлайн-кинотеатра станет экранизация «Капитанской дочки» Пушкина под названием «Бессмысленный и беспощадный». Как отметил Вадим Соколовский, это произведение «впервые в России будет представлено в сериальном формате», собрав в себя не только роман, но и «исторические изыскания» Пушкина на тему Пугачевского бунта. К личности Пушкина обратятся в еще одном проекте — сериале «Выстрел» о последнем годе жизни поэта и роковой дуэли.

Представят и размышление на тему «новых Патриков» — так теперь часто называют Дубай. «Вдохновившись постами в телеграм-канале Сергея Минаева о жизни «поуехавших» в ОАЭ, мы предложили автору снимающегося в эти дни сериала «Золотое дно» написать для нас сатирическую комедию о приключениях незадачливого бизнес-коуча, который сбегает от налоговых преследований в Дубай», — поделился Соколовский.

Еще один проект — сериал «Студия» о продюсерском эксперименте Григория Чухрая и Владимира Познера на «Мосфильме».

Вадим Соколовский

О сериале «Студия»:

Не многие знают, что «золотой век» киностудии «Мосфильм», который пришелся на середину 60-х годов, стал возможен не только благодаря таланту великих режиссеров, но и новой системе производства фильмов. Григорий Чухрай и Владимир Познер опередили время, создав настоящее «голливудское» производство — Экспериментальную творческую киностудию. Историю этого необычного творческо-продюсерского эксперимента — первого в СССР — мы и хотим рассказать в новом сериале «Студия», над которым мы будем работать с нашими партнерами компанией «Лунапарк». Нам кажется, что обращение к этой истории сейчас, в условиях необходимости «импортозамещения», как никогда актуально.

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