Новые экранизации русской классики, эксперименты на «Мосфильме» и приключения русских в Дубае: Иви рассказал о новых проектах

Первым проектом новой линейки онлайн-кинотеатра станет экранизация «Капитанской дочки» Пушкина под названием «Бессмысленный и беспощадный». Как отметил Вадим Соколовский, это произведение «впервые в России будет представлено в сериальном формате», собрав в себя не только роман, но и «исторические изыскания» Пушкина на тему Пугачевского бунта. К личности Пушкина обратятся в еще одном проекте — сериале «Выстрел» о последнем годе жизни поэта и роковой дуэли.

Представят и размышление на тему «новых Патриков» — так теперь часто называют Дубай. «Вдохновившись постами в телеграм-канале Сергея Минаева о жизни «поуехавших» в ОАЭ, мы предложили автору снимающегося в эти дни сериала «Золотое дно» написать для нас сатирическую комедию о приключениях незадачливого бизнес-коуча, который сбегает от налоговых преследований в Дубай», — поделился Соколовский.

Еще один проект — сериал «Студия» о продюсерском эксперименте Григория Чухрая и Владимира Познера на «Мосфильме».