О музыканте Скэтмэне Джоне (Ski Ba Bop Ba Dop Bop!) снимут байопик

Историю жизни и творчества Джона Пола Ларкина — американского джазового музыканта и поэта, создавшего уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скэт и евродэнс, — напишут сценаристы «Сообщества» и «Терапии» Стивен Бэйзилон и Энни Мебейн. В ленту войдет вся музыкальная библиотека музыканта, а также частные домашние видео.

Фильм подробно расскажет о борьбе музыканта с заиканием, издевательствами, жестоким обращением дома и его борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Встретив любовь всей своей жизни в реабилитационном центре, он преодолел свои пагубные привычки и в возрасте 53 лет стал сенсацией — Скэтмэном, чья музыка продается тиражом в миллионы компакт-дисков.

«Сегодня, как никогда раньше, послание Джона находит отклик и нуждается в том, чтобы его услышали. Он был настоящей легендой, разрушавшей барьеры, которые удержали бы многих от попыток осуществить свои мечты. Мы рады работать над этим проектом с Ли [Ньюманом, пасынком музыканта], и для нас большая честь вывести историю Скэтмена Джона на большой экран», — отметил продюсер картины Стив Валентайн.