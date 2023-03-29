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О музыканте Скэтмэне Джоне (Ski Ba Bop Ba Dop Bop!) снимут байопик

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В ленту войдет вся музыкальная библиотека музыканта, а также частные домашние видео.

Кадр из клипа на песню «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)», выпущенную в 1994 году и ставшую наиболее популярной в творчестве Скэтмэна. Спустя пять лет, в 1999 году, Джон Пол Ларкин скончается от рака в возрасте 57 лет.

Историю жизни и творчества Джона Пола Ларкина — американского джазового музыканта и поэта, создавшего уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скэт и евродэнс, — напишут сценаристы «Сообщества» и «Терапии» Стивен Бэйзилон и Энни Мебейн. В ленту войдет вся музыкальная библиотека музыканта, а также частные домашние видео.

Фильм подробно расскажет о борьбе музыканта с заиканием, издевательствами, жестоким обращением дома и его борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Встретив любовь всей своей жизни в реабилитационном центре, он преодолел свои пагубные привычки и в возрасте 53 лет стал сенсацией — Скэтмэном, чья музыка продается тиражом в миллионы компакт-дисков.

«Сегодня, как никогда раньше, послание Джона находит отклик и нуждается в том, чтобы его услышали. Он был настоящей легендой, разрушавшей барьеры, которые удержали бы многих от попыток осуществить свои мечты. Мы рады работать над этим проектом с Ли [Ньюманом, пасынком музыканта], и для нас большая честь вывести историю Скэтмена Джона на большой экран», — отметил продюсер картины Стив Валентайн.

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