90-е, Юра Борисов и кавер на «Мало огня» Линды в тизере третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Новые серии перенесут события на два года вперед, в лето 1996 года — время, когда в самом разгаре была предвыборная кампания Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь».
По сюжету продолжения сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», главные герои заканчивают школу и вступают в самостоятельную жизнь, полную неопределенности и хаоса. Но готовы ли они к ней и взрослым поступкам? Ко всем трудностям молодых людей добавляется появление в Туле нового криминального авторитета, который хочет превратить город в героиновую столицу.
К своим ролям в проекте вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный и Юрий Борисов. Линия персонажей в третьем сезоне расширилась и к основному касту также присоединились Евгений Ткачук, Александра Хромова, Федор Федотов, Юрий Кузнецов. Важным событием авторы сериала называют появление в кадре Виктора Сухорукова — звезды культового фильма о 90-х «Брат».
Режиссер — о продолжении сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»:
Для меня третий сезон, в первую очередь, о неминуемом расставании с детством, с людьми, которые были в этом пространстве, о болезненном отрывании себя от прежней жизни и шаге куда-то вперед, в неизвестность. 1996 год, в котором происходят события сезона – это, можно сказать, пик неизвестности. С одной стороны — оголтелая свобода, с другой — непонимание, что будет дальше. Социальный процесс совпадал с процессом индивидуальным, человеческим: страна, казалось, тоже шагала куда-то во взрослую жизнь. Несмотря на антураж 90-х, этот процесс перехода во взрослую жизнь понятен и хорошо знаком и нынешнему поколению, он универсальный.
Премьера третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» состоится в мае 2023 года.
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