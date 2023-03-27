90-е, Юра Борисов и кавер на «Мало огня» Линды в тизере третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Антон Федоров

Режиссер — о продолжении сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»:

Для меня третий сезон, в первую очередь, о неминуемом расставании с детством, с людьми, которые были в этом пространстве, о болезненном отрывании себя от прежней жизни и шаге куда-то вперед, в неизвестность. 1996 год, в котором происходят события сезона – это, можно сказать, пик неизвестности. С одной стороны — оголтелая свобода, с другой — непонимание, что будет дальше. Социальный процесс совпадал с процессом индивидуальным, человеческим: страна, казалось, тоже шагала куда-то во взрослую жизнь. Несмотря на антураж 90-х, этот процесс перехода во взрослую жизнь понятен и хорошо знаком и нынешнему поколению, он универсальный.