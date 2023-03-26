Вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал о группе «Король и шут»

«Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антогонистом. Неверно расставлены акценты», — написала Ольга Горшенева в своих социальных сетях. По ее словам множество близких друзей также не согласны с увиденным, а режиссеру не следовало «транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».

«Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», — резюмирует она.