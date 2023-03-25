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Кино и сериалы

Вышел последний эпизод сериала «Покемон». Это произошло спустя 1234 эпизода и 26 лет

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Таким образом закончилась история мальчика Эша Кетчума. В течение некоторого времени серия не будет транслироваться на английском языке из‑за сделки с Netflix, на котором периодически выходят сразу несколько эпизодов аниме.

Кадр из сериала

Финал сериала имеет множество отсылок к самой первой серии. Согласно синопсису, как и в дебютном эпизоде, Эш ночует в доме своей матери и просыпается слишком поздно, а затем спешит в лабораторию профессора Оука. «Команда Р» вновь собирается вместе, чтобы в последний раз попытаться похитить Пикачу. На завершающих кадрах Эш и Пикачу стоят на развилке, выбирая куда им отправиться дальше.

Напомним, что ранее вышел трейлер перезапуска «Покемона» с новыми главными героями и оригинального Пикачу.

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