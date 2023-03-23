Иван Твердовский представит в «Авроре» свой новый фильм «Наводнение» — психологическую драму по мотивам Замятина

Картина от режиссера фильмов «Класс коррекции» и «Зоология» собрала в себе все грани человеческой жестокости: от буллинга среди подростков до откровенной травли и домашнего насилия.
Сюжет фильма «Наводнение», в основу которого легло одноименное произведение писателя Евгения Замятина, разворачивается вокруг осиротевшей 17-летней девушки Анны, которая после потери родителей перестала разговаривать. Она тренируется в местной команде по плаванию и подает большие надежды. Из-за своего недуга девушка является изгоем и постоянно подвергается издевательствам со стороны сверстников.
Как-то раз Анна вступается за парня Диму и так приобретает своего первого и единственного друга, который лишь спустя время откроет свои нечестные намерения. Тренирует молодую девушку ее родная тетя Софья с мужем Трофимом. У пары нет своих детей, и они решают взять Аню под свою опеку, но это приводит к необратимым последствиям.
Роль Софьи исполнила Анна Слю, которая ранее уже снималась в картине Ивана Твердовского «Подбросы». Актриса получила приз за главную женскую роль в рамках фестиваля «Зимний» в 2022 году, где лента «Наводнение» была впервые представлена. Главную роль исполнила актриса Софья Шидловская, в роли Димы — Влад Прохоров.
О творчестве Замятина и фильме «Наводнение»:
Замятин для меня — писатель-кинематографист. И в первую очередь не сюжетами своих произведений, а языком. По интонации он схож для меня с киноязыком и методами сторителлинга в современных экранных произведениях. Взявшись за экранизацию «Наводнения», хотелось передать, главным образом, этот уникальный авторский голос. Работать с инсценировкой и найти современное воплощение той среды, где возможны взаимоотношения персонажей точь-в-точь как в повести начала XX века. В этом смысле нашу работу трудно назвать экранизацией, но преемственность и работа с первоисточником была для меня основополагающей задачей.
Премьера фильма «Наводнение» Ивана И. Твердовского пройдет в кинотеатре «Аврора» 31 марта, начало в 19:00. Фильм представит сам режиссер, а после обсудить картину вместе со зрителями.
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