Иван Твердовский представит в «Авроре» свой новый фильм «Наводнение» — психологическую драму по мотивам Замятина

Сюжет фильма «Наводнение», в основу которого легло одноименное произведение писателя Евгения Замятина, разворачивается вокруг осиротевшей 17-летней девушки Анны, которая после потери родителей перестала разговаривать. Она тренируется в местной команде по плаванию и подает большие надежды. Из-за своего недуга девушка является изгоем и постоянно подвергается издевательствам со стороны сверстников.

Как-то раз Анна вступается за парня Диму и так приобретает своего первого и единственного друга, который лишь спустя время откроет свои нечестные намерения. Тренирует молодую девушку ее родная тетя Софья с мужем Трофимом. У пары нет своих детей, и они решают взять Аню под свою опеку, но это приводит к необратимым последствиям.