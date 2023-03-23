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Смотрим короткометражный фильм «Невесомость» Ивана Соснина («Далекие Близкие») с Марьяной Спивак и Алексеем Барабашем

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Это история Саши — обычного мальчика, чьи родители в разводе. От недостатка внимания он начинает замыкаться в себе. Все меняется, когда Саша знакомится с новым другом Вовой — уборщиком в комбинезоне пилота.

Кадр из фильма "Невесомость"
Кадр из фильма "Невесомость"
Кадр из фильма "Невесомость"
Кадр из фильма "Невесомость"

Как рассказали «Собака.ru» в студии Red Pepper Film, на создание «Невесомости» ушло полгода, еще полтора короткий метр путешествовал по фестивалям. Фильм вошел в программы более 15 киносмотров: был показан зрителям Турции на Akbank Short Film Festival в Турции и River Film Festival в Италии, где получил приз зрительских симпатий, стал победителем фестивалей «Лампа», «Золотой ворон», Zero Plus и «Человек, познающий мир», а также стал призером фестиваля «Уличного Кино», география которого охватывает более тысячи городов России.

Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film

«Невесомость» — трогательный и добрый фильм, рассказывает историю обычного мальчика Саши, жизнь которого не сильно отличается от будней среднестатистического школьника. Но родители Саши в разводе, и свои личные амбиции они ставят выше интересов сына. От недостатка внимания Саша замыкается в себе. Все меняется, когда после уроков мальчик знакомится с новым другом — странным уборщиком в комбинезоне пилота.

По словам режиссера Ивана Соснина, описанная в фильме ситуация «очень актуальна для нашего времени». «Все чаще вижу вокруг себя людей, которые ставят свои амбиции и карьерный рост гораздо выше интересов своей семьи и своих детей», — признался постановщик. «Для нашей студии это очень важная картина. Когда мы снимали фильм, я была на 7 месяце беременности. Очень важно, чтобы все происходящее в фильме оставалось художественным вымыслом и реже происходило в реальной жизни», — добавила продюсер Яна Шмайлова.

Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film
Кадр со съемочной площадки предоставлен «Собака.ru» студией Red Pepper Film

Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак («Нелюбовь», «Эпидемия»), Алексей Барабаш («Вызов», «Питер FM»), Максим Флит, Валерий Скорокосов («Пищеблок») и Андрей Козлов («Скорая помощь»). «Это трогательная и светлая история о том, как важно уделять как можно больше внимания своим детям, даже (и особенно) когда в твоей собственной жизни куча проблем, и кажется что нет ничего важнее них», — поделилась Спивак.

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