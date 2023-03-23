Смотрим короткометражный фильм «Невесомость» Ивана Соснина («Далекие Близкие») с Марьяной Спивак и Алексеем Барабашем

Это история Саши — обычного мальчика, чьи родители в разводе. От недостатка внимания он начинает замыкаться в себе. Все меняется, когда Саша знакомится с новым другом Вовой — уборщиком в комбинезоне пилота.
Как рассказали «Собака.ru» в студии Red Pepper Film, на создание «Невесомости» ушло полгода, еще полтора короткий метр путешествовал по фестивалям. Фильм вошел в программы более 15 киносмотров: был показан зрителям Турции на Akbank Short Film Festival в Турции и River Film Festival в Италии, где получил приз зрительских симпатий, стал победителем фестивалей «Лампа», «Золотой ворон», Zero Plus и «Человек, познающий мир», а также стал призером фестиваля «Уличного Кино», география которого охватывает более тысячи городов России.
«Невесомость» — трогательный и добрый фильм, рассказывает историю обычного мальчика Саши, жизнь которого не сильно отличается от будней среднестатистического школьника. Но родители Саши в разводе, и свои личные амбиции они ставят выше интересов сына. От недостатка внимания Саша замыкается в себе. Все меняется, когда после уроков мальчик знакомится с новым другом — странным уборщиком в комбинезоне пилота.
По словам режиссера Ивана Соснина, описанная в фильме ситуация «очень актуальна для нашего времени». «Все чаще вижу вокруг себя людей, которые ставят свои амбиции и карьерный рост гораздо выше интересов своей семьи и своих детей», — признался постановщик. «Для нашей студии это очень важная картина. Когда мы снимали фильм, я была на 7 месяце беременности. Очень важно, чтобы все происходящее в фильме оставалось художественным вымыслом и реже происходило в реальной жизни», — добавила продюсер Яна Шмайлова.
Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак («Нелюбовь», «Эпидемия»), Алексей Барабаш («Вызов», «Питер FM»), Максим Флит, Валерий Скорокосов («Пищеблок») и Андрей Козлов («Скорая помощь»). «Это трогательная и светлая история о том, как важно уделять как можно больше внимания своим детям, даже (и особенно) когда в твоей собственной жизни куча проблем, и кажется что нет ничего важнее них», — поделилась Спивак.
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