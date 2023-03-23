Смотрим короткометражный фильм «Невесомость» Ивана Соснина («Далекие Близкие») с Марьяной Спивак и Алексеем Барабашем

По словам режиссера Ивана Соснина, описанная в фильме ситуация «очень актуальна для нашего времени». «Все чаще вижу вокруг себя людей, которые ставят свои амбиции и карьерный рост гораздо выше интересов своей семьи и своих детей», — признался постановщик. «Для нашей студии это очень важная картина. Когда мы снимали фильм, я была на 7 месяце беременности. Очень важно, чтобы все происходящее в фильме оставалось художественным вымыслом и реже происходило в реальной жизни», — добавила продюсер Яна Шмайлова.