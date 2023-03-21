Как создавался фильм «Тетрис» с Никитой Ефремовым? Показал Apple TV+

Лента режиссера Джона С. Бейрда — лауреата премии BAFTA, известного по фильму «Грязь» с Джеймсом Макэвоем, — основана на реальной истории американского продавца видеоигр Хенка Роджерса.
Фильм основан на реальной истории американского продавца видеоигр Хенка Роджерса — его роль исполнил актер Тарон Эгертон. В 1988 году он знакомится с программистом Алексеем Пажитновым (Никита Ефремов), который в качестве хобби разрабатывает компьютерные игры — четырьмя годами ранее, в 1984-ом, он придумывает «Тетрис». И теперь, намереваясь открыть игру для всего мира, Роджерсу предстоит попасть в «опасную паутину лжи и коррупции за Железным занавесом».
Роли в фильме, помимо Ефремова и Эджертона, исполнили Тоби Джонс, Бен Майлс, Рик Юн, Софья Лебедева, Роджер Аллам, Мойо Аканде и Ева Андреевайте. «Не так часто я могу представить фильм, когда я читаю сценарий, но этот был блестящим», — вспоминает Ефремов. По словам актера, в основе фильма, как и в центре игры «Тетрис», — любовь.
Премьера фильма «Тетрис» состоялась в рамках фестиваля South by Southwest, который прошел с 10 по 19 марта в Техасе. Лента выйдет на Apple TV+ 31 марта 2023 года.
18+
Комментарии (0)