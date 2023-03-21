Как создавался фильм «Тетрис» с Никитой Ефремовым? Показал Apple TV+

Роли в фильме, помимо Ефремова и Эджертона, исполнили Тоби Джонс, Бен Майлс, Рик Юн, Софья Лебедева, Роджер Аллам, Мойо Аканде и Ева Андреевайте. «Не так часто я могу представить фильм, когда я читаю сценарий, но этот был блестящим», — вспоминает Ефремов. По словам актера, в основе фильма, как и в центре игры «Тетрис», — любовь.

Премьера фильма «Тетрис» состоялась в рамках фестиваля South by Southwest, который прошел с 10 по 19 марта в Техасе. Лента выйдет на Apple TV+ 31 марта 2023 года.

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