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Кино и сериалы

У «Трех богатырей» появится свой сериал

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Нас ждет шесть двадцатиминутных эпизодов по вселенной этой франшизы. Об этом ТАСС рассказал режиссер-аниматор Константин Бронзит, автор первой и девятой частей.

Три богатыря/YouTube

«Я закрыл для себя эту тему. Но ничего против не имею - если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждет продолжения, полнометражные фильмы также будут. Более того, у студии сейчас идет работа над сериалом про богатырей, по 20 минут серии. Кстати, неплохие сценарии, я читал», — рассказал Бронзит.

На данный момент неизвестно на какой платформе представят сериал. Дата премьеры также не назначена. На декабрь 2023 года запланирована премьера очередной полнометражной картины «Три богатыря и пуп земли», которую снимает Константин Бирюков.

«Ленфильм» снимет сериал о современных витязях. «Мстители» и «Хранители» — источники вдохновения. «Русские богатыри напомнят, что и у нас есть свои супергерои», — заявляют в петербургской киностудии.

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