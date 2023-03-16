Иван Янковский становится участником поисково-спасательного отряда в трейлере сериала «Плейлист волонтера»

Восьмисерийная драма Максима Свешникова рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране.
Главный герой сериала Штапич (Иван Янковский) очень рано обзавелся семьей и также стремительно ее лишился, успел поставил крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников, ― людей, по-настоящему горящих своим делом.
Очень быстро Штапич превращается в звезду отряда, но успех на профессиональном попроще не приносит желаемого счастья. Он продолжает метаться между бывшей женой, неинтересными ему, но готовыми на все боевыми подругами и девушкой по прозвищу Кукла (Мила Ершова), к которой у Штапича возникают сильные чувства. Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов, но постепенно осознает, что одних только подвигов для этого мало.
«Плейлист волонтера» — сериальная экранизация одноименной книги участника поисковых миссий отряда «ЛизаАлерт» Мршавко Штапича, который четыре года занимался поисками пропавших людей. Главные роли в проекте, помимо Янковского и Ершовой, исполнили Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарёв, Дарья Руденок, Марина Васильева, Марго Адаева, Александра Урсуляк и другие.
Первый эпизод «Плейлиста волонтера» был показан в рамках конкурсной программы второго российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, где получил четыре награды. Премьера сериала состоится в 2023 году в онлайн-кинотеатре Okko.
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