Иван Янковский становится участником поисково-спасательного отряда в трейлере сериала «Плейлист волонтера»

Главный герой сериала Штапич (Иван Янковский) очень рано обзавелся семьей и также стремительно ее лишился, успел поставил крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников, ― людей, по-настоящему горящих своим делом.

Очень быстро Штапич превращается в звезду отряда, но успех на профессиональном попроще не приносит желаемого счастья. Он продолжает метаться между бывшей женой, неинтересными ему, но готовыми на все боевыми подругами и девушкой по прозвищу Кукла (Мила Ершова), к которой у Штапича возникают сильные чувства. Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов, но постепенно осознает, что одних только подвигов для этого мало.