Мишель Йео («Все, везде и сразу») получила «Оскар» как лучшая актриса в 2023 году

По сюжету фильма Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, в жизни Эвелин (Мишель Йео) царит бардак: она никак не может составить налоговый отчет, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках. Во время визита в налоговую все запутывается еще сильнее — оказывается, Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. В полном хаосе женщине приходится противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.