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Красная ковровая дорожка — все! На «Оскаре» впервые с 1961 решили использовать другой цвет

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Ее цвет будет близок к оттенку шампанского. Это связано с тем, что в этом году ее расстелят не на открытом воздухе, а в помещении.

Appreciate / Shutterstock.com

Решение сменить цвет было принято креативным консультантом, автором Vogue Лизой Лав и креативным директором Met Gala в Нью-Йорке Раулем Авилой. Они считают, что что элегантный вечерний дресс-код, в котором прибывали звезды, не соответствовал тому, что знаменитости шли по дорожке при дневном свете в полдень. К тому же перенос под крышу поможет защититься от непогоды.

Лиза Лав описала новый оттенок дорожки как «красивый цвет сиены, шафрана, который напоминает закат, потому что это закат перед золотым часом». К тому же другие цвета выглядели слишком темными в помещении.

Впервые красная дорожка появилась на «Оскаре» в 1961 году. Но на всех церемониях за последние шесть десятилетий дорожка была разных оттенков красного.

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