«Блондинка», Том Хэнкс и организаторы награды получили «Золотую малину» 2023 года

За день до вручения «Оскара» антипремия по традиции объявила лауреатов. В этом году вручение прошло уже в 43-й раз.
Каждый год премия связана с различными скандалами, но кажется в этот раз организаторы переплюнули даже самих себя. В номинацию «Худшая женская роль» они добавили 12-летнюю Райан Киру Армстронг, за что заслуженно получили осуждение. Поэтому чтобы выкрутиться критики признали худшей актрисой самих себя. Теперь они извинились и заявили, что не достигшие совершеннолетия актеры отныне не смогут претендовать на «Золотую малину».
«Блондинка» забрала статуэтку за худший фильм. По словам организаторов названный создателями ”биографическим фильмом, который не является биографическим фильмом“, он "исследует” эксплуатацию Мэрилин Монро… продолжая эксплуатировать ее посмертно». Эта картина также признана худшей с точки зрения сценария.
Остальные итоги премии выглядят так:
- Худшая мужская роль: Джаред Лето («Морбиус»)
- Худший ремейк, плагиат или сиквел: «Пиноккио» (Disney)
- Худшая женская роль второго плана: Адриа Архона («Морбиус»)
- Худшая мужская роль второго плана: Том Хэнкс («Элвис»)
- Худший экранный дуэт: Том Хэнкс и его лицо в латексе («Элвис»)
- Худший режиссер: Machine Gun Kelly и Мод Сан («Добрый траур»)
- Приз за восстановление репутации: Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
Комментарии (0)