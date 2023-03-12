«Блондинка», Том Хэнкс и организаторы награды получили «Золотую малину» 2023 года

Каждый год премия связана с различными скандалами, но кажется в этот раз организаторы переплюнули даже самих себя. В номинацию «Худшая женская роль» они добавили 12-летнюю Райан Киру Армстронг, за что заслуженно получили осуждение. Поэтому чтобы выкрутиться критики признали худшей актрисой самих себя. Теперь они извинились и заявили, что не достигшие совершеннолетия актеры отныне не смогут претендовать на «Золотую малину».

«Блондинка» забрала статуэтку за худший фильм. По словам организаторов названный создателями ”биографическим фильмом, который не является биографическим фильмом“, он "исследует” эксплуатацию Мэрилин Монро… продолжая эксплуатировать ее посмертно». Эта картина также признана худшей с точки зрения сценария.

Остальные итоги премии выглядят так: