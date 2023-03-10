От российского номинанта на «Оскар» до «Почки»: Что смотреть дома на этой неделе

Претендующая на «Оскар» как лучшая документальная картина «Выход», снятая якутскими режиссерами, продолжение драмеди «Почка» с Любовью Аксеновой, мультфильм про рыжего кота «Изумительный Морис» и боевик с Милошем Биковичем и Оксаной Акиньшиной «Балканский ветер» — рассказываем о фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах на этой неделе.
Сериал «Перри Мейсон» / Perry Mason, 2 сезон (HBO) (18+)
Продолжение новой версии адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз, а шоураннером проекта стал работавший над сценарием «Подпольной империи» Ролин Джонс. В новом сезоне к касту присоединилась Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают»).
С 6 марта, HBO
Сериал «Всемирная история, часть 2» / History of the World: Part II, премьера (Hulu) (18+)
Создателю этого сериала-антологии Мэлу Бруксу сейчас 96. Первую часть своей «Всемирной истории» он выпустил в 1980-е, а спустя более 40 лет решил вернуться к проекту, состоящему из скетчей. В них играют, например, Дэнни ДеВито, Дэвид Духовны, Сет Роген, Зази Битц, Кумэйл Нанджиани и Джейк Джонсон. А еще в сериале появится Тайка Вайтити (в роли Зигмунда Фрейда!).
С 6 марта, Hulu
Сериал «Почка», 2 сезон (Kion) (18+)
Продолжение бодрой и циничной драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Напомним, это история коррумпированной пожарной инспекторши Наташи, которая узнает, что ей нужна срочная пересадка почки. Например, от кровных родственников, с которыми она уже много лет не общается. В конце первого сезона Наташа все же получила почку — ее согласилась отдать мама ее нового знакомого: музыканта Миши (Григорий Чабан). Но теперь ей надо найти еще 70 органов, чтобы сдержать обещание, которая она дала своему донору. Помимо Аксеновой, в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером сериала стала Авдотья Смирнова. В режиссерском кресле по-прежнему Мария Шульгина (сценаристка «Я "любила" мужа» и «Страны Саша»).
С 8 марта, Kion
Сериал «Балканский ветер», премьера (Okko) (16+)
Криминальный боевик с Милошем Биковичем и Оксаной Акиньшиной в главных ролях — продолжение полнометражного фильма «Южный ветер». В центре сюжета ― конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша (Бикович) и куратора сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек). Мараш вынужден бежать в Россию, где сталкивается с агентом секретной службы Ларисой (Акиньшина).
С 8 марта, Okko
Фильм «Выход» / Haulout
Номинированный на «Оскар» якутский документальный фильм о Чукотке теперь можно посмотреть на киноплатформах в России. Это история про морского биолога Максима Чакилев, который каждый год проводит несколько месяцев, наблюдая за популяцией моржей. Сняли 25-минутную ленту брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы.
С 8 марта, Kion, «Кинопоиск»
Фильм «Хищники» / As bestas (16+)
Премьера драматического триллера в духе «Соломенных псов» прошла на Каннском кинофестивале в прошлом году. С тех пор картина Родриго Сорогойена («Мать», «Королевство») успела побывать еще на десятке киносмотров и получить пять номинаций испанской кинопремии Гойя: за лучшие фильм и сценарий, режиссуру, а также главную мужскую и женскую роли. Это история семейной пары Антуана (Дени Меноше) и Ольги (Марина Фоис). Они переезжают из Франции в небольшую деревню в Галисии. Появлению чужаков не слишком рады местные жители.
C 9 марта, «Кинопоиск», Okko, Premier, Wink
Фильм «Изумительный Морис» / The Amazing Maurice (6+)
Обаятельный рыжий кот-авантюрист Морис (ударение на вторую гласную — на французский манер) за хорошую плату «спасает» разные города от нашествия крыс и мышей: те на самом деле его друзья и с ним в сговоре. Но попав в Дрянь-Блинцбург, они сталкиваются с настоящим злом. Анимационный фильм основан на романе Терри Пратчетта, в оригинале кота озвучивает Хью Лори, а в русской версии — Сергей Бурунов. В январе фильм был в прокате, а теперь его можно посмотреть и дома.
С 10 марта, «Кинопоиск», Okko, Wink, «Триколор Кино и ТВ»
Сериал «Ты» / You, 2-я половина 4 сезона (Netflix) (18+)
Продолжение сатирического триллера про маньяка-сталкера из книжного магазина Джона Голдберга (Пенн Бэджли, сыгравший Дэна Хамфри в оригинальной «Сплетнице»), готового на все, чтобы быть рядом с любимой (впрочем, они меняются). В начале февраля вышли первые пять эпизодов, а теперь весь четвертый сезон доступен целиком.
С 10 марта, Netflix
Фильм «Пропавшая без вести» / Missing
Продюсерский проект Тимура Бекмамбетова — новый эксперимент со скринлайфом. На этот раз искать пропавшую на каникулах в Колумбии мать Грейс (Ниа Лонг) по камерам наблюдения, приложениям и письмам в почте будет ее оставшаяся в США дочь Джун (Сторм Рид из «Эйфории»).
Уже вышел, Amazon Prime, Vudu
Фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (16+)
Фильм про неврозы и заботы мужчин средних лет (как их представляют создатели франшизы). В уже четвертой части разговорной комедии «Квартета И», надеемся, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов учли, что времена изменились и фиксация на маскулинном взгляде на мир — концепция давно устаревшая. К тому же действие происходит в не таком уж далеком 2019 году. Режиссером проекта на этот раз стал Михаил Поляков, снявший второй сезон «Секретов семейной жизни».
Уже вышел, Start, Wink, Okko, «Иви», Premier
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