От российского номинанта на «Оскар» до «Почки»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Почка», 2 сезон (Kion) (18+)

Продолжение бодрой и циничной драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Напомним, это история коррумпированной пожарной инспекторши Наташи, которая узнает, что ей нужна срочная пересадка почки. Например, от кровных родственников, с которыми она уже много лет не общается. В конце первого сезона Наташа все же получила почку — ее согласилась отдать мама ее нового знакомого: музыканта Миши (Григорий Чабан). Но теперь ей надо найти еще 70 органов, чтобы сдержать обещание, которая она дала своему донору. Помимо Аксеновой, в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером сериала стала Авдотья Смирнова. В режиссерском кресле по-прежнему Мария Шульгина (сценаристка «Я "любила" мужа» и «Страны Саша»).

С 8 марта, Kion