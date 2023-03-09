Действие фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука происходит в России в период с 1805 по приблизительно 1813 год. Лентарассказывает о нескольких дворянских семьях: Ростовых, Болконских, Курагиных, Безуховых в трагический период русской истории между двумя войнами. Главные роли в картине исполнили Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Борис Захава, Анатолий Кторов, Анастасия Вертинская, Антонина Шуранова, сам Сергей Бондарчук и другие.

Фильм длится чуть больше семи часов и состоит из четырех частей — «Андрей Болконский», «Наташа Ростова», «1812 год» и «Пьер Безухов». Показ тетралогии в петербургской «Авроре» будет разбит на четыре сеанса, на каждый из которых нужно приобрести отдельный билет. Также для зрителей устроят два получасовых перерыва.

«Война и мир» получила премии «Золотой глобус» и «Оскар» в 1969 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а третья серия киноэпопеи была показана во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. «Батальные и панорамные сцены до сих пор впечатляют зрителей: при наличии порядка 16 тысяч человек массовки съемочная группа воссоздала масштабное Бородинское сражение без использования спецэффектов», — отмечают в кинотеатре.

Специальный показ полной «Войны и мира» Сергея Бондарчука пройдет в петербургском кинотеатре «Аврора» 26 марта. Подробности и билеты можно найти здесь.

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