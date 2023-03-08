Disney отменил несколько фильмов по вселенной «Звездных войн»

Также известно, что режиссер сам снимется в ленте. Но Какую роль он намерен исполнить, пока неизвестно. Дополнительная информация о будущем франшизы, как предполагают журналисты, появится 7 апреля во время конференции Star Wars Celebration Convention в Лондоне. Но что известно наверняка, так это, что ленты не стоит ждать раньше декабря 2025 года.

Также СМИ сообщают, что Lucasfilm выпустит фильм по «Звездным войнам», который поставит двукратный лауреат «Оскара» режиссер-документалист Шармин Обейд-Чиной. Ранее она работала над эпизодами сериала «Мисс Марвел».