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Кино и сериалы

Disney отменил несколько фильмов по вселенной «Звездных войн»

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Речь идет о картинах Пэтти Дженкинс и Кевина Файги. Но в списке разработок кинокомпании все еще значится работа Тайки Вайтити.

Shutterstock.com

Также известно, что режиссер сам снимется в ленте. Но Какую роль он намерен исполнить, пока неизвестно. Дополнительная информация о будущем франшизы, как предполагают журналисты, появится 7 апреля во время конференции Star Wars Celebration Convention в Лондоне. Но что известно наверняка, так это, что ленты не стоит ждать раньше декабря 2025 года.

Также СМИ сообщают, что Lucasfilm выпустит фильм по «Звездным войнам», который поставит двукратный лауреат «Оскара» режиссер-документалист Шармин Обейд-Чиной. Ранее она работала над эпизодами сериала «Мисс Марвел».

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