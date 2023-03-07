Три классические картины раннего Франсуа Трюффо выйдут в российский прокат

Ленты «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа» сформировали Французскую новую волну и стали настоящей энциклопедией этого периода.
Как рассказали «Собака.ru» в кинопрокатной компании «Russian World Vision», которая выпускает ленты Трюффо, первой в российский прокат выйдет картина «400 ударов», ставшая для режиссера дебютной. Фильм получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру и был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий», его изучают в киношколах, он стабильно попадает в списки лучших фильмов всех време.
«Во многом это автобиографичная картина — как и герой фильма, Трюффо жил с матерью и отчимом, спал в коридоре, так как в квартире не было другого места, и предпочитал сбегать из дома, прогуливать школу и проводить время с друзьями и в кино, пробираясь в кинозалы «зайцем», если у него не хватало денег на билет. Исключенный из нескольких школ, будущий режиссер в 14 лет решил начать самостоятельную жизнь и окончательно бросил школу», — говорят в «Russian World Vision». В кинотеатрах — с 23 марта.
30 марта на большие экраны выйдет фильм «Жюль и Джим» с Жанной Моро в главной роли. Это третий полнометражный проект Трюффо, который является настоящей энциклопедией по Французской новой волне. Картина, повествующая о конфликте дружбы и любви, снята по малоизвестному роману французского писателя Анри-Пьера Роше, который Трюффо случайно нашел у букинистического развала. Трюффо сразу влюбился в эту книгу и хотел экранизировать еще когда занимался журналистикой, но решил, что для такого сюжета ему нужен режиссерский опыт, отложив экранизацию на несколько лет.
По сюжету, в начале ХХ века в Париже дружили два товарища — австриец Жюль и француз Джим. Гуляли, разговаривали, разминались в спортзале, обсуждали знакомых девушек, с которыми сентиментальному белокурому Жюлю везло меньше, чем Джиму, а счастья хотелось обоим. А потом в их жизнь вошла роковая женщина — Катрин. Жюль влюбляется и просит Джима не быть помехой его роману с девушкой. Но не все так просто. Катрин ведет себя так, будто в ее груди бьются два сердца, и одним она пламенно любит Жюля, а вторым — с не меньшей страстью Джима.
6 апреля в кинотеатрах страны можно будет увидеть классический фильм Трюффо о любви «Нежная кожа», главную роль в котором исполнила актриса Франсуаза Дорлеак — старшая сестра Катрин Денев. Лента повествует о Пьере Ланше. Он богат и успешен, у него прекрасная семья — красавица-жена Франке и очаровательная десятилетняя дочь Сабина. Казалось бы, что еще нужно? Но когда Пьер знакомится с ослепительной Николь, он понимает, что ради любви, пусть даже ради такой внезапной и возможно бесперспективной, готов бросить семью.
Подробности о ретроспективе фильмов Франсуа Трюффо можно узнать здесь.
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