Три классические картины раннего Франсуа Трюффо выйдут в российский прокат

Как рассказали «Собака.ru» в кинопрокатной компании «Russian World Vision», которая выпускает ленты Трюффо, первой в российский прокат выйдет картина «400 ударов», ставшая для режиссера дебютной. Фильм получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру и был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий», его изучают в киношколах, он стабильно попадает в списки лучших фильмов всех време.

«Во многом это автобиографичная картина — как и герой фильма, Трюффо жил с матерью и отчимом, спал в коридоре, так как в квартире не было другого места, и предпочитал сбегать из дома, прогуливать школу и проводить время с друзьями и в кино, пробираясь в кинозалы «зайцем», если у него не хватало денег на билет. Исключенный из нескольких школ, будущий режиссер в 14 лет решил начать самостоятельную жизнь и окончательно бросил школу», — говорят в «Russian World Vision». В кинотеатрах — с 23 марта.