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Кино и сериалы

Три классические картины раннего Франсуа Трюффо выйдут в российский прокат

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Ленты «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа» сформировали Французскую новую волну и стали настоящей энциклопедией этого периода.

Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Russian World Vision»

«400 ударов»

Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Russian World Vision»
Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Russian World Vision»

Как рассказали «Собака.ru» в кинопрокатной компании «Russian World Vision», которая выпускает ленты Трюффо, первой в российский прокат выйдет картина «400 ударов», ставшая для режиссера дебютной. Фильм получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру и был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий», его изучают в киношколах, он стабильно попадает в списки лучших фильмов всех време.

«Во многом это автобиографичная картина — как и герой фильма, Трюффо жил с матерью и отчимом, спал в коридоре, так как в квартире не было другого места, и предпочитал сбегать из дома, прогуливать школу и проводить время с друзьями и в кино, пробираясь в кинозалы «зайцем», если у него не хватало денег на билет. Исключенный из нескольких школ, будущий режиссер в 14 лет решил начать самостоятельную жизнь и окончательно бросил школу», — говорят в «Russian World Vision». В кинотеатрах — с 23 марта.

Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Russian World Vision»

«Жюль и Джим»

Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Russian World Vision»
Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Russian World Vision»

30 марта на большие экраны выйдет фильм «Жюль и Джим» с Жанной Моро в главной роли. Это третий полнометражный проект Трюффо, который является настоящей энциклопедией по Французской новой волне. Картина, повествующая о конфликте дружбы и любви, снята по малоизвестному роману французского писателя Анри-Пьера Роше, который Трюффо случайно нашел у букинистического развала. Трюффо сразу влюбился в эту книгу и хотел экранизировать еще когда занимался журналистикой, но решил, что для такого сюжета ему нужен режиссерский опыт, отложив экранизацию на несколько лет.

По сюжету, в начале ХХ века в Париже дружили два товарища — австриец Жюль и француз Джим. Гуляли, разговаривали, разминались в спортзале, обсуждали знакомых девушек, с которыми сентиментальному белокурому Жюлю везло меньше, чем Джиму, а счастья хотелось обоим. А потом в их жизнь вошла роковая женщина — Катрин. Жюль влюбляется и просит Джима не быть помехой его роману с девушкой. Но не все так просто. Катрин ведет себя так, будто в ее груди бьются два сердца, и одним она пламенно любит Жюля, а вторым — с не меньшей страстью Джима.

Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Russian World Vision»

«Нежная кожа»

Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Russian World Vision»
Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Russian World Vision»

6 апреля в кинотеатрах страны можно будет увидеть классический фильм Трюффо о любви «Нежная кожа», главную роль в котором исполнила актриса Франсуаза Дорлеак — старшая сестра Катрин Денев. Лента повествует о Пьере Ланше. Он богат и успешен, у него прекрасная семья — красавица-жена Франке и очаровательная десятилетняя дочь Сабина. Казалось бы, что еще нужно? Но когда Пьер знакомится с ослепительной Николь, он понимает, что ради любви, пусть даже ради такой внезапной и возможно бесперспективной, готов бросить семью.

Подробности о ретроспективе фильмов Франсуа Трюффо можно узнать здесь

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