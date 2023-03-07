Первый кинопоказ пройдет уже сегодня, 7 марта — в «Мачтах» можно будет увидеть документальный фильм «The Doors. When you’re strange» 2009 года. «Фильм, полностью состоящий из архивных материалов группы. Ни одного постановочного кадра, никакой идеализации героев группы», — говорят организаторы показа.

14 марта покажут документальный фильм «В поисках сахарного человека» 2012 года. Это рассказ о попытке найти исчезнувшего фолк-рок певца, звезду 70-х Родригеса. После ряда неудач он словно растворился во мраке, оставив о себе лишь городские легенды об ужасном самоубийстве на сцене.

На показе 21 марта представят двукратного лауреата «Оскара» за лучший звук и монтаж «Звук металла» Дариуса Мардера. Зрители прочувствуют, каково это — потерять слух, а тем более музыканту, барабанщику панк-группы «Blackgammon». Сможет ли он смириться с этой потерей?

Заключительный кинопоказ состоится 28 марта — в этот день в «Мачтах» можно будет увидеть мокьюментари «Круглосуточные тусовщики» 2002 года. Хаотичные факты и истории о музыкальной жизни Манчестера 1976-1992-х годов, рейвы в знаменитом клубе Haçienda и зарождение таких групп, как «Joy Division», «New Order» и «The Happy Mondays». Осторожно, любительская съемка!

Все кинопоказы будут проводиться на языке оригинала с субтитрами. По завершении проведут лекцию-медиацию за баром и обсуждение просмотренного. Начало в 20:00, вход свободный.