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Кино и сериалы

Съемки 9 части «Чужого» стартуют уже в этом месяце

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Они начнутся 9 марта в Будапеште. Срежиссирует картину для 20th Century Studios Федерико Альварес. Главные роли в новой ленте сыграют Дэвид Йонссон, Арчи Рено, Спайк Фирн и Эйлин Ву.
 

Krikkiat / Shutterstock.com

Девятая часть научно-фантастического сериала расскажет о группе молодых людей, которая вдали от Земли сталкивается с самой ужасной формой жизни во Вселенной. Об этом сообщает издание Deadline. Сценарий разработан Родольфо Саягесем, отметившийся также сценарием к «Тревожному звонку». На роль продюсера назначен режиссер оригинального «Чужого» Ридли Скотт.

Недавно стало известно, что у франшизы «Чужой» появится и сериал. События шоу будут развиваться в 2090-х годах — до фильмов об Эллен Рипли, действие (впервые во франшизе) развернется на Земле.

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