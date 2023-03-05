Съемки 9 части «Чужого» стартуют уже в этом месяце

Девятая часть научно-фантастического сериала расскажет о группе молодых людей, которая вдали от Земли сталкивается с самой ужасной формой жизни во Вселенной. Об этом сообщает издание Deadline. Сценарий разработан Родольфо Саягесем, отметившийся также сценарием к «Тревожному звонку». На роль продюсера назначен режиссер оригинального «Чужого» Ридли Скотт.

Недавно стало известно, что у франшизы «Чужой» появится и сериал. События шоу будут развиваться в 2090-х годах — до фильмов об Эллен Рипли, действие (впервые во франшизе) развернется на Земле.