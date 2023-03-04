Минкульт не разрешил показ зарубежного кино, привезенного через Беларусь

Так как это ограничивает права зарубежных правообладателей. Ранее сенаторы предлагали выдавать прокатное удостоверение на фильмы из «недружественных стран». Об этом сообщает ТАСС.
«Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав», – говорится в ответе министерства за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной.
В Совфеде предлагали ввести принудительную лицензию для фильмов от прокатчиков, которые отказываются поставлять контент в Россию, и выплачивать им определенное вознаграждение. Идею поддержали в Минюсте, где выступили за распространение этой практики не только на офлайн, но и на онлайн-прокат.
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