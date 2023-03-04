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Кино и сериалы

Минкульт не разрешил показ зарубежного кино, привезенного через Беларусь

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Так как это ограничивает права зарубежных правообладателей. Ранее сенаторы предлагали выдавать прокатное удостоверение на фильмы из «недружественных стран». Об этом сообщает ТАСС.

Mr.Music/shutterstock

«Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав», – говорится в ответе министерства за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной.

В Совфеде предлагали ввести принудительную лицензию для фильмов от прокатчиков, которые отказываются поставлять контент в Россию, и выплачивать им определенное вознаграждение. Идею поддержали в Минюсте, где выступили за распространение этой практики не только на офлайн, но и на онлайн-прокат.

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