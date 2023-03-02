Проект, премьера которого была назначена на осень 2022 года, покинула режиссер Эми Саймец, снявшая «Атланту» Дональда Гловера. У руля теперь сам Левинсон — и участники съемочного процесса называют его версию «фантазией об изнасиловании». Пересказываем главное из статьи Rolling Stone.
События сериала, разворачивающиеся на фоне музыкальной индустрии, расскажут о восходящей поп-звезде (Лили-Роуз Депп), которая влюбляется в владельца клуба в Лос-Анджелесе (The Weeknd). Вступая в сложные отношения, она даже не подозревает о том, что ее возлюбленный возглавляет таинственный культ. Главные роли в проекте, помимо Лили-Роуз Депп и The Weeknd, исполняют Трой Сиван, Дебби Райан, Рэйчел Сеннотт, Стив Зиссис, Хари Неф, Джейн Адамс, Энн Хеч и другие. В качестве шоураннеров сериала выступил режиссер «Эйфории» Сэм Левинсон и сам Эйбел Тесфайе.
«Кумир» был запущен в производство в ноябре 2021 года — на тот момент плановой датой премьеры значилась осень 2022-го. Сейчас точной даты выхода сериала нет — как и понимания, какой будет его финальная версия. В апреле 2022 года из проекта вышла режиссер Эми Саймец, работавшая ранее над сериалом Дональда Гловера «Атланта» — на тот момент было отснято 80% всего материала. По данным источников Rolling Stone, причиной стали творческие разногласия с Эйбелом Тесфайе, которому не понравился «слишком женский взгляд» Саймец на историю. Режиссерское кресло занял Сэм Левинсон.
«Я изначально подписывался на мрачную сатиру о славе и модели популярности в XXI веке. Историю о тех силах, которые продвигают талантливых людей в центр внимания, и о том, как ими можно манипулировать в посттрамповскую эпоху. Но сериал сам превратился в то, что он изначально должен был высмеивать», — рассказал Rolling Stone один из участников съемочного процесса.
Левинсон, как утверждают источники издания, ослабил общий посыл шоу, увеличив тревожный сексуальный контент и обнаженную натуру, чтобы соответствовать — и даже превзойти — его самому успешному шоу «Эйфория». Четыре источника утверждают, что Левинсон в конечном счете отказался от подхода Саймец к сюжету, сместив акцент с «проблемной старлетки, ставшей жертвой хищного деятеля индустрии» в сторону «унизительной истории любви с пустым и оскорбительным посылом». Новую версию Левинсона источники издания называют «фантазией об изнасиловании, которая могла бы возникнуть у любого токсичного мужчины». «И затем женщина возвращается за добавкой, потому что это делает ее музыку лучше», — отметил один из них.
Как утверждают участники съемок, The Weeknd едва ли притронулся к сценарию сериала, хоть и числится его автором. Текст Левинсона же содержит множество сцен насильственного секса: изначально будучи историей о девушке, которая познает свою сексуальность, «Кумир» превратился в шоу о мужчине, который «абьюзит женщину — и ей это нравится». Из-за постоянного переписывания сценария и дополнительных съемок команда шоу не знает, какие именно сцены войдут в финальную версию — вплоть до того, чем «Кумир» закончится. «Это наглядный пример того, как сильно Левинсон может продавить HBO, только потому, что он приносит студии деньги. Он может выйти из созданного хаоса без повреждений, и люди все равно захотят с ним работать. Люди игнорируют красные флаги, несмотря ни на что», — утверждают источники издания.
В заявлении телеканала HBO проект называют одним из «самых захватывающих и провокационных оригинальных программ канала». «Творческая команда была привержена созданию безопасной, совместной и взаимоуважительной рабочей среды, и в прошлом году команда внесла творческие изменения, которые, по их мнению, были в в наилучших интересах как для актерского состава и съемочной группы, так и для проекта в целом», — говорится в заявлении.
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