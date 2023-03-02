События сериала, разворачивающиеся на фоне музыкальной индустрии, расскажут о восходящей поп-звезде (Лили-Роуз Депп), которая влюбляется в владельца клуба в Лос-Анджелесе (The Weeknd). Вступая в сложные отношения, она даже не подозревает о том, что ее возлюбленный возглавляет таинственный культ. Главные роли в проекте, помимо Лили-Роуз Депп и The Weeknd, исполняют Трой Сиван, Дебби Райан, Рэйчел Сеннотт, Стив Зиссис, Хари Неф, Джейн Адамс, Энн Хеч и другие. В качестве шоураннеров сериала выступил режиссер «Эйфории» Сэм Левинсон и сам Эйбел Тесфайе.

«Кумир» был запущен в производство в ноябре 2021 года — на тот момент плановой датой премьеры значилась осень 2022-го. Сейчас точной даты выхода сериала нет — как и понимания, какой будет его финальная версия. В апреле 2022 года из проекта вышла режиссер Эми Саймец, работавшая ранее над сериалом Дональда Гловера «Атланта» — на тот момент было отснято 80% всего материала. По данным источников Rolling Stone, причиной стали творческие разногласия с Эйбелом Тесфайе, которому не понравился «слишком женский взгляд» Саймец на историю. Режиссерское кресло занял Сэм Левинсон.