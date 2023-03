От «Джона Уика 4» до «Котов Эрмитажа»: Что смотреть в кино в марте 2023-го

«При чем тут любовь?» / What's Love Got to Do with It? (18+)

Ромком с Лили Джеймс и Шазадом Латифом явно претендует на звание главной картины для киносвиданий весной. К тому же фильм создан британской студией Working Title, ответственной за «Бриджит Джонс» и «Реальную любовь».

Зои — режиссер-документалист и активная пользовательница дейтинг-приложений. Ей никак не удается встретить своего «мистера Дарси». Тогда она решает исследовать, что же такое вообще любовь и отправляется снимать фильм о своем друге детстве Казиме. Тот решил последовать совету родителей и традициям своей культуры, женившись на девушке, которую совсем не знает (но «одобренную» семьей).

С 8 марта