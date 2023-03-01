От «Джона Уика 4» до «Котов Эрмитажа»: Что смотреть в кино в марте 2023-го

Продолжение франшизы с Киану Ривзом про киллера «Джона Уика», драма взросления со звездой «Нормальных людей» Полом Мескалем «Счастье мое», ромком «При чем тут любовь?» от команды «Бриджит Джонс», а также анимационный проект «Коты Эрмитажа» (они спасают «Мону Лизу»!) и комедия «Беспринципные в деревне» — рассказываем о главных картинах, которые выйдут в прокат в России в первый месяц весны.
«Нюрнберг» / Nurnberg (12+)
Копродукцию России, Чехии, Германии и Великобритании про Нюрнбергский трибунал по итогам Второй мировой войны снял режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев. В центре его фильма — история невозможной любви на фоне больших исторических событий: переводчика советской делегации Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и девушки Лены (Любовь Аксенова), которая работала на немецком заводе.
Со 2 марта
«Беспринципные в деревне» (16+)
Полнометражный фильм с героями сериала «Беспринципные», основанного на текстах Александра Цыпкина. Дауншифтинг в деревню — это не сознательный выбор жизни «ближе к корням», а прихоть одного из персонажей: генерала Хадякова (Николай Фоменко). Он хочет отпраздновать вдали от столичного шума 60-летие, но на юбилейном торжестве все, конечно, пойдет не так. Среди приглашенных гостей — уже знакомые зрителям герои Павла Деревянко, Оксаны Акиньшиной, Аглаи Тарасовой, Павла Табакова, Максима Виторгана, Юрия Колокольникова и многих других. Снял комедию режиссер Роман Прыгунов, отвечающий и за сериальных «Беспринципных».
Со 2 марта
«Здоровый человек» (16+)
Второй полный метр Петра Тодоровского, сына автора «Оттепели» Валерия Тодоровского и внука режиссера «Интердевочки» и «Городского романса» Петра Тодоровского. Это драма про успешного ведущего спортивных новостей Егора (Никита Ефремов). В поисках себя в разгаре внутреннего кризиса он пробует себя в волонтерстве — и тем самым встает перед моральной дилеммой: занимается ли он благотворительностью из эгоистичных побуждений (чтобы чувствовать себя хорошим человеком) или искренне хочет лишь помогать другим. В касте фильма также Ирина Старшенбаум, Дарья Балабанова и Евгений Ткачук.
Со 2 марта
«Детектор» (16+)
Детективный триллер якутского режиссера Костаса Марсаана («Иччи») с Екатериной Вилковой, Кириллом Кяро и юной Екатериной Темновой (звезда «Манюни») в главных ролях. Бывшая оперативница Вика подверглась на службе нападению маньяка и теперь не может иметь детей. Вместе с мужем она решает взять домой на выходные девочку Дашу — сироту, чьи родители погибли в пожаре. Ребенок начинает вести себя странно.
Со 2 марта
«Величайший детектив-паук» / Inspector Sun y la maldición de la viuda negra (6+)
Теперь продукцию Disney и Pixar нельзя легально посмотреть в России даже в онлайн кинотеатрах (права истекли 1 марта), зато в прокат выходят анимационные проекты европейских стран. Так, «Величайший детектив-паук» — это испанский мультфильм. В нем легендарный в среде насекомых инспектор Сан поймал своего главного врага — Красную саранчу — и летит в долгожданный отпуск. Но на борту сыщик сталкивается с новым загадочным делом. Снял анимационный фильм, претендующий на премию Goya, Хулио Сото Гурпиде («Подводная эра»).
Со 2 марта
«Принцесса балета» / Neneh Superstar (12+)
Мелодрама про мир балета, в котором главную роль играет Уми Бруни Гаррель — приемная дочь Луи Гарреля и Валерии Бруни-Тедески. Юная Нинэ поступает в элитную танцевальную школу при Парижской опере. Но девочку не принимают ни ее одноклассницы-балерины, ни директриса мадам Белаж (Майвенн из «Леона» и «Пятого элемента» Люка Бессона). Сценаристом и режиссером фильма стал Рамзи Бен Слиман, которого на проект вдохновили занятия балетом его дочери. Хореографом картины выступил актер и танцор Мехди Керкуш, работавший над лентами «Король-солнце» и «Танцуй сердцем», а также игрой Just Dance.
Со 2 марта
«Солнцестояние» / Midsommar (2019) (18+)
Символично в Международный женский день в повторный прокат в России выходит ироничный феминистский постхоррор Ари Астера («Реинкарнация») про болезненное расставание, секты и зло под солнцем. Пережившая смерть семьи Дэни (Флоренс Пью) соглашается поехать в антропологическую поездку в Швецию вместе со своим токсичным бойфрендом Кристианом (Джек Рейнор) и его друзьями. Они отправляются в удаленную деревню, жители которой готовятся отпраздновать День летнего солнцестояния.
С 8 марта
«Дом Хемингуэй» / Dom Hemingway (2013) (18+)
Еще один ре-релиз тоже выходит 8 марта (правда, тут выбор прокатной даты не так очевиден, как в случае «Солнцестояния»). Это криминальная драмеди в духе «Грязи» и фильмов Гая Ричи с Джудом Лоу в главной роли. Поправившийся ради этой работы на 14 килограммов актер играет циничного взломщика сейфов, который провел долгие в тюрьме, но так и не получил вознаграждение за то, что не сдал подельников. Выйдя на свободу, Дом Хемингуэй намерен вернуть причитающееся ему.
С 8 марта
«Поехавшая» (12+)
Духоподъемная комедийная мелодрама с Ольгой Лерман («Белый снег») основана на реальной истории. В 2017 году жительница мегаполиса Аня Смолина решила отправиться в одиночное путешествие по России на велосипеде. Свои приключения она фиксировала в блоге, в котором выбрала себе никнейм «Поехавшая». Художественную версию ее приключений Смолиной снял режиссер первого сезона «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.
С 8 марта
«Очень плохая семейка» / The Estate (16+)
Комедия с Анной Фэрис, Тони Коллетт и Дэвидом Духовны про борьбу за наследство. Сестры Мейси и Саванна узнают, что их богатая и взбалмошная тетка плохо себя чувствует. Они отправляются в ее загородное поместье, где собираются и другие члены их большой и алчной семьи. Все надеются, что именно они будут упомянуты в завещании, поэтому ухаживают за умирающей, стараясь дискредитировать остальных родственников.
С 8 марта
«При чем тут любовь?» / What's Love Got to Do with It? (18+)
Ромком с Лили Джеймс и Шазадом Латифом явно претендует на звание главной картины для киносвиданий весной. К тому же фильм создан британской студией Working Title, ответственной за «Бриджит Джонс» и «Реальную любовь».
Зои — режиссер-документалист и активная пользовательница дейтинг-приложений. Ей никак не удается встретить своего «мистера Дарси». Тогда она решает исследовать, что же такое вообще любовь и отправляется снимать фильм о своем друге детстве Казиме. Тот решил последовать совету родителей и традициям своей культуры, женившись на девушке, которую совсем не знает (но «одобренную» семьей).
С 8 марта
«По правилам и без» / L'innocent (18+)
Новый фильм Луи Гарреля в режиссерской (и одновременно актерской) ипостаси. Его героя вновь, как и в картинах «Друзья», «Честный человек» и «Этот новый мир», зовут Абель. На этот раз он будет пытаться удержать свою 60-летнюю маму от брака со своим учеником — та преподает в колонии. Отчима с криминальным прошлым в комедии играет Рошди Зем, маму — Анук Гринбер, возлюбленную Абеля — Ноэми Мерлан.
С 9 марта
«Собачье сердце» (12+)
В повторный прокат выходит позднесоветский хит Владимира Бортко — экранизация повести Михаила Булгакова о том, что разруха в головах отражается и на клозетах, а искусственные эксперименты бывают обречены на провал. Профессора Преображенского играет Евгений Евстигнеев, очеловеченного пса Шарика — Владимир Толоконников.
С 16 марта
«Солнце мое» / Aftersun (16+)
За свою роль в дебютном полнометражном фильме Шарлотты Уэллс звезда «Нормальных людей» Пол Мескал получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Это история 13-летней Софи (Фрэнки Корио), которая проводит отпуск со своим папой у моря. Каникулы окажутся ее «сто днями после детства», за которыми неизбежно следует взросление.
С 16 марта
«На солнце, вдоль рядов кукурузы» (6+)
Сарик Андреасян вновь снял фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях. В центре сюжета — летчик Дамир Юсупов (в картине его играет Егор Бероев). В августе 2019 года он смог посадить самолет, у которого отказали оба двигателя. На борту в этот момент находились 233 человека.
С 16 марта
«Медея» (18+)
В 2021 году в России уже выходил фильм «Медея» — в версии Александра Зельдовича. Новой адаптацией мифа занялись Василий Сигарев (он тут сценарист) и Игорь Волошин (как режиссер). У них получился инди-хоррор о противостоянии року. Разведенную мать двоих детей Лизу (Ольга Симонова) незнакомка предупреждает, что ее род проклят — в нем должны погибнуть все дети. Перед Лизой встает выбор, совершить ли страшный поступок, чтобы спасти сыновей.
С 16 марта
«Сергий против нечисти: Шабаш» (18+)
Еще один сериал (как и, например, «Беспринципные», «Бывшие» и «Мажор»), который обзавелся полным метром. Напомним, главный герой комедийного проекта — отлученный от церкви священник Сергий (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает на жизнь уничтожением нечисти. В этом ему помогает следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко). В киноверсии они будут сражаться с генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых и Вием. Снял фильм Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», «Лондонград»), работавший и над сериалом.
С 16 марта
«Четыреста ударов» / Les quatre cents coups (1959) (16+)
Отчасти автобиографический дебютный фильм классика французской новый волны Франсуа Трюффо покажут на больших экранах в России. Это первая картина о взрослении Антуана Дуанеля — здесь он трогательный подросток с богатой фантазией, мечтающий писать, как Бальзак. Но в строгой католической школе, где практикует физические наказания, и семье никто не хочет разбираться в мотивах его поведения и устремлениях. Позже Трюффо снимет еще несколько фильмов о Дуанеле (в том числе, когда его герою уже за 30). Во всех них его продолжит играть Жан-Пьер Лео, которому на момент выхода «Четыреста ударов» было 15 лет.
С 23 марта
«Джон Уик 4» / John Wick: Chapter 4 (18+)
То, что четвертая часть франшизы про киллера Джона Уика выйдет в России (еще и одновременно с мировым прокатом), почти чудо. Так как компания Lionsgate приостановила сотрудничество с отечественными дистрибьюторами. В новой главе герою Киану Ривза предстоит одержать победу над Правлением Кланов, а еще сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.
С 23 марта
«Звезды в полдень» / Stars at Noon (18+)
Фильм-обладатель гран-при Каннского кинофестиваля прошлого года сняла Клер Дени («Высшее общество», «С любовью и яростью»). Это триллер об американской журналистке Триш (Маргарет Куэлли из «Уборщицы»), которая застряла в Никарагуа. Она надеется, что ей поможет выбраться новый возлюбленный — англичанин Дэниэл (Джо Элвин), но тот находится в еще большей опасности, чем она.
С 23 марта
«Коты Эрмитажа» (6+)
Анимационный фильм посвящен самому обаятельному бренду Петербурга — эрмитажным котам. Правда, их мультипликационный быт далек от настоящего. По сюжету юный кот Винсент и мышь Морис прячутся от наводнения в клавесине. Музыкальный инструмент отправляют в главный музей России — Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от грызунов. Он мечтает подружиться с ними, но не хочет расставаться и с Морисом, который спас ему жизнь. Пока Винсента решает моральные дилеммы, в музей привозят «Мону Лизу».
С 23 марта
«Жюль и Джим» / Jules et Jim (1962) (16+)
Следующим фильмом Франсуа Трюффо, который выйдет в российский прокат, будет драма о запутанном любовном треугольнике с Жанной Моро, Оскаром Вернером и Анри Серром. Это история двух друзей — австрийца Жюля и француза Джима, которые однажды встречают девушку по имени Катрин. Но здесь не столько важна фабула, сколько сам язык, которым Трюффо рассказывает о смятении чувств.
С 30 марта
«Айта» (16+)
Для якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта» — это уже 13-й фильм и первый в жанре детектива. Его премьера была на фестивале «Зимний», где к артина получила сразу два приза — за лучшие режиссуру и мужскую роль (Иннокентий Луковцев). Школьница Айта погибает после вечеринки с одноклассниками. Местные считают, что виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь пытается докопаться до истины быстрее, чем они учинят самосуд.
С 30 марта
«Любовь-морковь: Восстание машин» (16+)
Кажется, неубиваемая комедийная франшиза, построенная каждый раз на одном и том же сюжетном движке «их поменяли телами». На этот раз герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте окажутся в оболочке роботов-экскурсоводов. Препятствием к возвращению обратно будет то, что заменившие их искусственные интеллекты захотят навсегда остаться людьми.
С 30 марта
Комментарии (0)