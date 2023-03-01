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Ретроспектива фильмов Ларса фон Триера пройдет в Петербурге, Москве и еще 14 городах России

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За 9 дней покажут 9 картин режиссера — от ранних фильмов до культовых фестивальных хитов.

t.me/arthouseru

Ретроспектива фильмов Ларса фон Триера пройдет с 14 по 22 марта в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и еще 12 городах России. В каталоге представлены практически все работы датского режиссера от ранних фильмов до культовых фестивальных хитов: «Танцующая в темноте», «Европа», «Идиоты», «Элемент преступления», «Догвилль», «Мандерлей», «Самый главный босс», «Пять препятствий», «Антихрист».

В Петербурге показы пройдут в кинотеатрах «Аврора», «Ленфильм», «Англетер», «Лендок», «Формула кино Галерея», «Радуга» и «Заневский каскад». В Москве — в «Москино Космос», «Москино Искра», «Москино Салют», «Третьяковка», «Формула кино ЦДМ», «Пионер», «Метрополис», «Афимолл» и «Домжур». В Екатеринбурге фильмы Триера можно будет увидеть в кинотеатре «Ельцин Центра», в Новосибирске — в «Победе» и «Формула кино Аура». 

Забрать Триера с собой можно будет не только в качестве впечатлений: специально к ретроспективе выпущены футболки Persona non grata — именно в такой главный европейский провокатор посетил Берлинский кинофестиваль после того, как в Каннах режиссера объявили персоной нон грата.

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