Ретроспектива фильмов Ларса фон Триера пройдет в Петербурге, Москве и еще 14 городах России

Ретроспектива фильмов Ларса фон Триера пройдет с 14 по 22 марта в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и еще 12 городах России. В каталоге представлены практически все работы датского режиссера от ранних фильмов до культовых фестивальных хитов: «Танцующая в темноте», «Европа», «Идиоты», «Элемент преступления», «Догвилль», «Мандерлей», «Самый главный босс», «Пять препятствий», «Антихрист».

В Петербурге показы пройдут в кинотеатрах «Аврора», «Ленфильм», «Англетер», «Лендок», «Формула кино Галерея», «Радуга» и «Заневский каскад». В Москве — в «Москино Космос», «Москино Искра», «Москино Салют», «Третьяковка», «Формула кино ЦДМ», «Пионер», «Метрополис», «Афимолл» и «Домжур». В Екатеринбурге фильмы Триера можно будет увидеть в кинотеатре «Ельцин Центра», в Новосибирске — в «Победе» и «Формула кино Аура».