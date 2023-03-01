The Weeknd дебютирует в полном метре с Дженной Ортегой и Барри Кеоганом

Как пишет Deadline, Тесфайе разрабатывал проект в течение «некоторого времени» и «в последние месяцы» обратился к автору фильмов «Оно приходит ночью» (2017) и «Волны» (2019) Трею Эдварду Шульцу с предложением выступить в качестве режиссера. Сценарий к ленте Тесфайе написал в соавторстве с Резой Фахимом — вместе они ранее работали над сериалом «Кумир», в котором музыкант исполнил одну из главных ролей.

«В конечном итоге сценарий попадет в руки Дженны Ортеги и Барри Кеогана. Несмотря на то, что оба актера обдумывали несколько предложений после своих больших проектов (Ортега исполнила главную роль в сериале «Уэнсдэй», Кеоган же появился в «Бэтмене» Мэтта Ривза и ленте «Банши Инишерина», — прим. ред.), они ясно дали понять, что хотят, чтобы этот [фильм Тесфайе и Шульца] был их следующим», — пишет издание.

Помимо Ортеги и Кеогана, Шульц и Тесфайе также собрали команду, в которую входит оператор-постановщик «Блондинки» Чейз Ирвин.. Композитор и продюсер OPN, он же Дэниел Лопатин («Хорошее время», «Неограненные драгоценности»), озвучит фильм вместе с The Weeknd. Другие подробности о проекте, а также детали сюжета пока держатся в секрете.

Напомним, события сериала «Кумир», который выйдет на HBO в 2023 году, разворачивающиеся на фоне музыкальной индустрии, расскажут о восходящей поп-звезде (Лили-Роуз Депп), которая влюбляется в владельца клуба в Лос-Анджелесе (The Weeknd). Вступая в сложные отношения, она даже не подозревает о том, что ее возлюбленный возглавляет таинственный культ. Главные роли в проекте, помимо Лили-Роуз Депп и The Weeknd, исполнят Трой Сиван, Дебби Райан, Рэйчел Сеннотт, Стив Зиссис, Хари Неф, Джейн Адамс, Энн Хеч и другие.