Скончался аниматор и режиссер Барни Маттинсон. Он написал сценарии к главным мультфильмам Disney

Барни Маттинсон родился в 1935 году в Сан-Франциско в семье джазового барабанщика и работницы театра. Анимацией увлекся в раннем возрасте — после того, как в 1940 году вместе с матерью увидел спектакль «Пиноккио». Окончив среднюю школу, он заявил, что попробует устроиться в Disney. После шестимесячной работы в отделе дорожного движения студии, он присоединился к проекту «Леди и бродяга» (1955) — это была его первая работа для Disney.

В качестве сценариста Маттинсон работал над большинством главных проектов Disney — анимационными фильмами «Красавица и чудовище» (1991), «Аладдин» (1992), «Король Лев» (1994), «Покахонтас» (1995), «Горбун из Нотр Дама» (1996), «Мулан» (1998) и «Тарзан» (1999). Как самостоятельный режиссер он снял анимационную короткометражку «Рождественская история Микки» (1983), в сотрудничестве с другими режиссерами работал над лентами «Велики мышиный сыщик» (1986) и «Волшебное Рождество у Микки» (2001).

«Мастерство, щедрость и любовь Берни к Disney Animation и поколениям рассказчиков, которые проходили через наши двери в течение семи десятилетий, сделали нас лучше. Все мы, кто имел честь знать его и учиться у него, позаботимся о том, чтобы его наследие сохранилось», — отметила главный креативный директор Walt Disney Animation Studios Дженнифер Ли.