По сюжету, после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший — патриарх семьи, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына.

Кроме передела активов Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть все — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

По словам журналиста и писателя Сергея Минаева, по сценарию которого снимут сериал, «Золотое дно» — это попытка «перенести на экран главную проблему российской элиты наших дней». «Поколение отцов, построившее компании и добывшее активы, уходит, а поколение детей, в отчаянной борьбе за их наследство, вытаскивает из шкафа истории скелеты, которые превращают это наследство в пыль», — отметил он.

Продюсерами проекта выступили Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Александр Цекало и Иван Самохвалов. Режиссер-постановщик — Илья Ермолов. Каст сериала пока не разглашается, сам проект находится на стадии подготовки.

СМИ уже окрестили проект нашим ответом «Наследников» от HBO. В частности, о сходстве сериалов пишет «Русское кино в топе»: «Сергей Минаев нащупал «Золотое дно» и написал сериал, явно вдохновленный шоу HBO «Наследники», но в пресс-релизе об этом ни слова. Сами почитайте описание». «Илья Бурец обозначает жанр как «семейная сага». Видимо, типа «Империи» или «Наследников», но не такой блестяще-замыленный — планируется только 8 серий», — отмечают «Новости кинопроизводства». «Пятому сезону «Наследников» — быть! Но есть нюанс», — добавляют в «Кинопоиске».