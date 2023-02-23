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Кино и сериалы

Роман Агаты Кристи «Убить легко» экранизируют

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Режиссером станет британо-индийский кинематографист Мину Гаур. Съемки стартуют этим летом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Electric Egg / Shutterstock.com

Издание также сообщает, что по книге снимут двухсерийную ленту Хронометраж каждого эпизода — один час. «Я состою во всемирном клубе фанатов Агаты Кристи и потому очень рада возможности адаптировать одну из ее работ для кино. В „Убить легко“ меня привлекли дерзкие, классные, остроумные женщины — я в очередной раз была поражена, насколько восхитительны ее персонажи», — заявила Гаур.

Ранее роман уже пытались экранизировать. В середине 1980-х «Убить легко» уже становился сценарной основой для киноленты — это была «Простота убийства» из серии «Детективы Агаты Кристи». Затем в 2000-х был снят сериал «Мисс Марпл», где Люка Фицуильяма сыграл малоизвестный на тот момент Бенедикт Камбербэтч.

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