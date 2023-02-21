От «Сама дура» до «Мастеров вечеринок»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение обаятельного подросткового драмеди с Полиной Гухман и Лизой Ищенко «Сама дура», возвращение культовой комедии «Мастера вечеринок», проект про шпионов с Евой Грин и Венсаном Касселем «Связь» и новая картина лидера якутского кино Дмитрия Давыдова «Молодость» — рассказываем про главные фильмы и сериалы, которые выйдут на этой неделе.
Сериал «Сама дура», 3 сезон (Premier) (16+)
Начинавшийся как веб-сериал проект с Лизой Ищенко и Полиной Гухман в главных ролях собрал множество наград и теперь выходит на платформе Premier. Это обаятельная драмеди про жизнь и отношения двух сестер: 17-летней бунтарки Крис и 16-летней незрячей Маши. В третьем сезоне режиссером по-прежнему осталась автор оригинальной идеи Анна Зайцева.
С 21 февраля, Premier
Фильм «Молодость» (16+)
Один из лидеров якутского кино Дмитрий Давыдов («Пугало», «Костер на ветру») снял драмеди о том, как жизнь невозможно повернуть назад. И уж тем более вернуться во времена своей юности, даже если приехать на родину. Так поступает неудачник Вася — главный герой картины (Альберт Алексеев). Он возвращается в село, в котором вырос. Вот только у друзей его молодости теперь семьи, дети и совсем другие заботы. Фильм снят в клиповой манере под музыку пионеров якутского рока группы «Хардыы».
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Wink
Сериал «Скажи мне, что это любовь» / Sarangira malhaeyo, премьера (Disney+) (18+)
Мелодрама про любовь и месть в лучших традициях дорам. Юная Шим Ву-джу (Ли Сон-ген) узнает, что у его отца есть любовница. Тот вскоре умирает, а девушка решает отомстить обидчице, которая к тому времени еще и выгоняет ее из родительского дома. У блестящего плана Шим есть только одно препятствие — она влюбляется в Хана (Ким Ен-гван), одинокого сына своей антагонистки.
С 22 февраля, Disney+
Сериал «Снегопад» / Snowfall, 6 сезон (FX) (18+)
Криминальная драма про кокаиновую эпидемию в Лос-Анджелесе начала 1980-х подходит к своему логическому финалу: шестой сезон станет для проекта последним. В новых эпизодах Франклин (Демсон Идрис) будет вынужден ограбить свою тетю, а среди членов его семьи развернется гражданская война.
С 22 февраля, FX
Сериал «Внешние отмели» / Outer Banks, 3 сезон (Netflix) (18+)
Продолжение подросткового приключенческого сериал об искателях сокровищ. Идиллический отдых героев закончится в первом же эпизоде — в новом сезоне им вновь придется бороться за свои жизни. Они уже переживали и атаку аллигаторов, и кораблекрушения, и взрывы — тем интереснее, что шоураннер Джонас Пейт приготовил для них на этот раз.
С 23 февраля, Netflix
Сериал «Связь» / Liaison, премьера (Apple TV+) (18+)
Тимоти Шаламе пока только участвует в промо-роликах Apple TV+, зато стриминг уже заполучил в пул своих артистов Еву Грин и Венсана Касселя. Более того, они впервые снялись в главных ролях в сериале. «Связь» — это триллер о том, как ошибки и отношения из прошлого влияют на настоящее (и потенциально — на будущее). Двое агентов и экс-возлюбленных вынуждены вместе работать над отражением кибер-атак, угрожающих безопасности Великобритании. Режиссуру доверили Стивену Хопкинсу («Жизнь и смерть Питера Селлерса», «Бесстыжие»).
С 24 февраля, Apple TV+
Сериал «Мастера вечеринок» / Party Down, премьера (Starz) (18+)
Иногда они возвращаются — даже спустя 10 лет. Команда одноименного комедийного сериала нулевых вновь собралась вместе, чтобы сыграть неудачников, организовывающих праздники. Это актеры Адам Скотт, Джейн Линч, Кен Марино, Мартин Старр, Райан Хансен и Меган Маллалли. Единственная, кто не смогла принять участие в реюнионе из-за плотного съемочного графика — Лиззи Каплан.
С 24 февраля, Starz
Сериал «Консультант» / The Consultant, премьера (Amazon Prime Video) (18+)
Черная комедия с Кристофом Вальцем в главной роли. Он играет демонического бизнес-консультанта Реджуса Платофф, который должен повысить показатели компании, выпускающей видеоигры. Для этого он вторгается в личное пространство сотрудников, ставя их в максимально неловкие ситуации. Шоураннером проекта стал Тони Басгэллоп, писавший среди прочих сценарий «Дома с прислугой».
С 24 февраля, Amazon Prime Video
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