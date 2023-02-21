От «Сама дура» до «Мастеров вечеринок»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Молодость» (16+)

Один из лидеров якутского кино Дмитрий Давыдов («Пугало», «Костер на ветру») снял драмеди о том, как жизнь невозможно повернуть назад. И уж тем более вернуться во времена своей юности, даже если приехать на родину. Так поступает неудачник Вася — главный герой картины (Альберт Алексеев). Он возвращается в село, в котором вырос. Вот только у друзей его молодости теперь семьи, дети и совсем другие заботы. Фильм снят в клиповой манере под музыку пионеров якутского рока группы «Хардыы».

Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Wink