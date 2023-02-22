Стартовало Эхо II Московского международного фестиваля архивных фильмов — впервые в Петербурге

От фильмов Эйзенштейна и Трауберга до лент, считавшихся прежде утраченными — рассказываем о программе показов, которые пройдут в кинотеатрах «Ленфильм» и «Родина».
В программу II Московского международного фестиваля архивных фильмов, который прошел в ноябре 2022 года, вошли забытые и недооцененные современниками фильмы, малоизвестное научное и зрелищное кино. Особое место в программе занимают показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными: в том числе работы Петра Чардынина, датируемые 1815 и 1918 годами, и хроника последних годов жизни Льва Толстого (1908-1910) производства А. О. Дранкова.
Помимо основного цикла «Реставрации и находки», в рамках Эха будут представлены наиболее востребованные на фестивале авторские программы:
- «Карта ветров» — демонстрирующая мощь природы и бессилие человека;
- «Белые одежды. Врач на экране» — исследование кинообраза врачебной профессии;
- «Киноэкспедиции: путешествие по континентам» — фильмы-травелоги о пути исследователей и первопроходцев;
- «Грезы Запада: ориентализм в кино» — о влиянии региона Восточной Африки на ранних кинематографистов;
- «Третья из трех (проблемные фильмы проблемной эпохи)» — составленная киноведом Наумом Клейманом подборка фильмов, названных современниками «неудачными» или «ошибочными», несмотря на то, что их сняли крупнейшие режиссеры эпохи.
Все показы будут сопровождаться представлениями кураторов.
«Мы довольно часто встречаемся с сожалениями любителей кино по всей стране о том, что деятельность и коллекция Госфильмофонда России доступны в основном жителям Москвы. Помимо многочисленных онлайн-проектов, мы впервые решили организовать и показы совместно с кинотеатрами-партнерами, представив лучшие программы со II Московского международного фестиваля архивных фильмов. Надеемся, что Эхо фестиваля найдет своего зрителя и будет тепло принято», — отметил генеральный директор Госфильмофонда России Александр Павлов.
Эхо II Московского международного фестиваля архивных фильмов пройдет в Петербурге с 22 февраля по 1 марта. Подробнее о фильмах-участниках программ, а также расписание можно найти здесь.
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