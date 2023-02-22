Стартовало Эхо II Московского международного фестиваля архивных фильмов — впервые в Петербурге

Помимо основного цикла «Реставрации и находки», в рамках Эха будут представлены наиболее востребованные на фестивале авторские программы:

«Карта ветров» — демонстрирующая мощь природы и бессилие человека;

«Белые одежды. Врач на экране» — исследование кинообраза врачебной профессии;

«Киноэкспедиции: путешествие по континентам» — фильмы-травелоги о пути исследователей и первопроходцев;

«Грезы Запада: ориентализм в кино» — о влиянии региона Восточной Африки на ранних кинематографистов;

«Третья из трех (проблемные фильмы проблемной эпохи)» — составленная киноведом Наумом Клейманом подборка фильмов, названных современниками «неудачными» или «ошибочными», несмотря на то, что их сняли крупнейшие режиссеры эпохи.

Все показы будут сопровождаться представлениями кураторов.

«Мы довольно часто встречаемся с сожалениями любителей кино по всей стране о том, что деятельность и коллекция Госфильмофонда России доступны в основном жителям Москвы. Помимо многочисленных онлайн-проектов, мы впервые решили организовать и показы совместно с кинотеатрами-партнерами, представив лучшие программы со II Московского международного фестиваля архивных фильмов. Надеемся, что Эхо фестиваля найдет своего зрителя и будет тепло принято», — отметил генеральный директор Госфильмофонда России Александр Павлов.

Эхо II Московского международного фестиваля архивных фильмов пройдет в Петербурге с 22 февраля по 1 марта. Подробнее о фильмах-участниках программ, а также расписание можно найти здесь.