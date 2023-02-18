Нас ждет еще одна перезагрузка истории про Хеллбоя

После провального перезапуска франшизы под руководством Дэвида Харбора в 2019 году (фильм получил пять наград на премии «Золотая малина») Millennium Media планирует дать киноделам еще один шанс. В этот раз за проект игрового кино возьмется Брайан Тейлор. Режиссеру не впервой работать с кино по комиксам, до этого он был одним из режиссеров сиквела про Призрачного гонщика.