Нас ждет еще одна перезагрузка истории про Хеллбоя

После провального перезапуска франшизы под руководством Дэвида Харбора в 2019 году (фильм получил пять наград на премии «Золотая малина») Millennium Media планирует дать киноделам еще один шанс. В этот раз за проект игрового кино возьмется Брайан Тейлор. Режиссеру не впервой работать с кино по комиксам, до этого он был одним из режиссеров сиквела про Призрачного гонщика.
Создатель «Хеллбоя» Майк Миньола и автор фильмов ужасов и фэнтези Кристофер Голден получат авторские права на эту новую перезагрузку «Хеллбоя». Однако неизвестно, участвовал ли кто-либо из них в создании сценария нового фильма. Текущее рабочее название этой новой экранизации — Hellboy: The Crooked Man. Cъемки уже запланированы на апрель этого года в Болгарии.
Комментарии (0)