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Мэрил Стрип, Кит Харингтон, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Форест Уитакер и (многие-многие!) другие в трейлере сериала «Экстраполяции»

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Это сборник историй о том, как глобальное изменение климата на нашей планете влияет на отношения между людьми и их работу.

Действие сериала-антологии происходит в недалеком будущем, в котором хаотические последствия изменения климата прочно вошли в повседневную жизнь. Восемь переплетенных историй о любви, работе, вере и семье со всего земного шара расскажут об интимных, изменяющих жизнь решениях, которые необходимо сделать, когда планета меняется быстрее, чем население.

Роли в проекте соавтора фильмов «Ультиматум Борна» и «Информатор» Скотта З. Бернса исполнили Эйса Гонсалес, Тоби Магуайр, Марион Котийяр, Форест Уитакер, Мюррэй Бартлетт, Эдвард Нортон, Кит Харингтон, Мэрил Стрип, Сиенна Миллер, Хизер Грэм, Индира Варма, Джемма Чан, Джадд Херш, Мэтью Риз, Дэвид Швиммер, Черри Джонс, Давид Диггс, Майкл Гандольфини, Бен Харпер, Адарш Гурав, МаамеЯа Боафо, Газ Чоудри, Неска Роуз и другие.

Премьера сериала «Экстраполяции» состоится 17 марта 2023 года на стриминговом сервисе Apple TV+. 

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