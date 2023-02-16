Зачем смотреть боевики сегодня? Расскажут в рамках цикла кинопоказов и обсуждений в «Севкабель Порту»

Цикл встреч в рамках проекта «Лекторий’порт» стартует 18 февраля показом фильма «Поезд в Пусан» корейского режиссера Ён Сан Хо. Лектор самиздата о кино «К!» Никита Лопатин покажет, как в классическом зомби-хорроре можно усмотреть признаки и другого, более древнего сюжета — стоит только приглядеться к персонажам и жанровым клише.

На следующей встрече, которая состоится 4 марта, покажут вторую часть фильм «Поезд в Пусан» под заголовком «Полуостров». Лектор Диана Абу Юсеф даст ответ на вопрос, спасет ли мир герой, несущийся сквозь все штампованные сложности и преграды в лучших традициях боевиков и видеоигр.

25 марта в рамках цикла пройдет показ фильма «Черный ящик» — экшн-ленты, полностью построенной на звуковых эффектах. Вместе с Полиной Трубицыной участники обсудят важность звука и то, как влияет на параноидальный сюжет внедрение искусственного интеллекта.

1 апреля состоится показ фильма «Оторви и выбрось» — второй режиссерской работы Кирилла Соколова, за которым уже закрепился статус «русского Тарантино». Наташа Прудникова расскажет о том, как в кинокартине показан извечный конфликт «Отцов и детей» и как отражена архаика во вселенной «Оторви и выбрось».

На завершающей цикл встрече, которая запланирована на 15 апреля, покажут боевик «Извержение». Лектор самиздата о кино «К!» Даша Чернова рассмотрит отраженные в сюжете идеологический конфликт, (не)возможность властвовать над природой и угрозу ядерного взрыва, а также определит, как опасности трансформируются в блага.