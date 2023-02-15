Ученик Сокурова Александр Золотухин отреставрировал фильм «Телец» своего мастера

Сюжет «Тельца» строится вокруг больного и немощного вождя, который перед лицом смерти превращается в простого человека, бессильного что-либо изменить не только в судьбе уже неподвластной ему страны, но и в жизни своей обреченной нескладной семьи. Главные роли в картине исполнили Леонид Мозговой, Мария Кузнецова, Сергей Ражук, Наталья Никуленко, Лев Елисеев и другие. Мозговой к тому времени уже появлялся в фильмах Сокурова: он исполнил Чехова в «Камне», Гитлера в «Молохе». «И вот, когда возникла идея фильма про Владимира Ильича Ленина, у Сокурова и сомнений никаких не было, кто сыграет главную роль», — рассказали «Собака.ru» на «Ленфильме».

«По сути, «Телец» — теперь уже новый фильм с новыми эпизодами и совершенно новой цветокорректировкой. Эту работу мы проделали вместе с Александром Золотухиным, который разрабатывает новую систему реставрации и восстановления изображения. Но в данном случае, хочу подчеркнуть, речь идет о воссоздании всей картины», — поделился режиссер фильма «Телец» Александр Сокуров.