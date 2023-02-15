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Ученик Сокурова Александр Золотухин отреставрировал фильм «Телец» своего мастера

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«Телец» — второй фильм из задуманной Александром Сокуровым кино-тетралогии о закате власти, начатой лентой «Молох». По признанию режиссера, теперь лента — «уже новый фильм с новыми эпизодами и совершенно новой цветокорректировкой».

Кадр из фильма "Телец"

Сюжет «Тельца» строится вокруг больного и немощного вождя, который перед лицом смерти превращается в простого человека, бессильного что-либо изменить не только в судьбе уже неподвластной ему страны, но и в жизни своей обреченной нескладной семьи. Главные роли в картине исполнили Леонид Мозговой, Мария Кузнецова, Сергей Ражук, Наталья Никуленко, Лев Елисеев и другие. Мозговой к тому времени уже появлялся в фильмах Сокурова: он исполнил Чехова в «Камне», Гитлера в «Молохе». «И вот, когда возникла идея фильма про Владимира Ильича Ленина, у Сокурова и сомнений никаких не было, кто сыграет главную роль», — рассказали «Собака.ru» на «Ленфильме».

«По сути, «Телец» — теперь уже новый фильм с новыми эпизодами и совершенно новой цветокорректировкой. Эту работу мы проделали вместе с Александром Золотухиным, который разрабатывает новую систему реставрации и восстановления изображения. Но в данном случае, хочу подчеркнуть, речь идет о воссоздании всей картины», — поделился режиссер фильма «Телец» Александр Сокуров.

Изображение предоставлено пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено пресс-службой "Ленфильма"

Реставрация ленты проходила на «Ленфильме». Обновленный «Телец» стал своего рода новой режиссерской редакцией произведения — с существенно переработанной цветокоррекцией, звуковыми акцентами и двумя новыми эпизодами, сохранившимися в личном архиве Сокурова на кассетах Betacam, и никогда ранее не демонстрировавшимися на киноэкране. По признанию Золотухина, «стоило немалых усилий привести техническое качество этих эпизодов к стандартам остального фильма».

Александр Золотухин

О реставрации фильма «Телец» Александра Сокурова:

В первую очередь, реставрация предполагает работу с изображением — устранение шумов, царапин и дефектов пленки и т.д. Это значительная, очень кропотливая часть всего дела, которая заняла большое количество времени. Но кроме того по просьбе Александра Николаевича в фильм были внесены и другие изменения. Сокуров в своей режиссерской практике часто опирается на принципы, заложенные большой литературой. А кроме структуры произведения, повествовательных приемов, монтажа — у писателей можно поучиться и практике редакций произведения. Когда автор, по прошествии некоторого времени, возвращается к своему сочинению и новым взглядом оценивает его, вносит правки — появляется в печати вторая редакция романа, затем третья и т.д.

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Александр Сокуров, Александр Золотухин

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