Документальный фильм Любови Аркус о Балабанове и ленту «Брат» покажут в «Авроре» в день рождения режиссера

В кинотеатре на Невском проходили все премьеры Алексея Октябриновича, поэтому показы, запланированные на 25 февраля — возможность «вернуться в прошлое и поностальгировать».
Об Алексее Балабанове:
Все премьеры Алексея Октябриновича, начиная с фильма «Брата», проходили у нас в «Авроре», и мы очень благодарны Алексею Октябриновичу за доверие и преданность. Мы часто вспоминаем, как на последнем сеансе «Брата» в сентябре 1997 года Балабанов лично вручал зрителям призы. И 25 февраля можно будет вернуться в прошлое, поностальгировать и еще раз посмотреть «Брата» на большом экране, а также узнать больше о самом режиссере из картины Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием».
Любовь Аркус начала работу над документальным фильмом об Алексее Балабанове за два года до гибели режиссера — как хронику производства его картины «Я тоже хочу». Съемки продолжились и после его смерти. «Спустя почти десять лет после смерти Балабанова этот фильм — трагическое свидетельство о жизни и уходе бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России», — отмечала Аркус.
Показ фильма «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус пройдет 25 февраля в 17:10. Сразу после на большом экране покажут ленту «Брат».
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