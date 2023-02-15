Документальный фильм Любови Аркус о Балабанове и ленту «Брат» покажут в «Авроре» в день рождения режиссера

Кинотеатр «Аврора»

Об Алексее Балабанове:

​Все премьеры Алексея Октябриновича, начиная с фильма «Брата», проходили у нас в «Авроре», и мы очень благодарны Алексею Октябриновичу за доверие и преданность. Мы часто вспоминаем, как на последнем сеансе «Брата» в сентябре 1997 года Балабанов лично вручал зрителям призы. И 25 февраля можно будет вернуться в прошлое, поностальгировать и еще раз посмотреть «Брата» на большом экране, а также узнать больше о самом режиссере из картины Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием».