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Кино и сериалы

Премьера фильма «После Янга» с Колином Фарреллом в главной роли пройдет в петербургской «Авроре»

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Лента стала примером философской фантастики об отношениях человека с созданным им искусственным интеллектом. 

По сюжету, Янг — любимая игрушка в семье Джейка (Колин Фаррелл) — ломается и не подлежит гарантии. Проблема в том, что Янг — это андроид, неотличимый от настоящего человека, и расстаться с ним не так просто. Джейк обещает дочери во что бы то ни стало починить Янга, и пускается в настоящую одиссею по волнам памяти робота, который окажется куда человечнее, чем казался раньше.

Главные роли в картине, помимо Фаррела, исполнили Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн», «Неоновый демон») и Хейли Лу Ричардсон («Колумбус», «Небеременная», «В метре друг от друга»). Режиссером выступил Когонада, снявший ранее фильм «Колумбус» (2016) и сериал «Дорога в тысячу ли» для Apple TV. Сценарий к «После Янга» он написал в соавторстве с Александром Вайнштейном, для которого это дебют в кино.

Новый фильм Когонады («Колумбус») и студии A24 — участник программ Каннского кинофестиваля-2021 и фестиваля «Сандэнс» — чуткий сай-фай о памяти и потерях, о жизни и о самом времени. Как отмечают в кинотеатре «Аврора», где 14 февраля пройдет петербургская премьера ленты, «После Янга» — «пример философской фантастики об отношениях человека с созданным им искусственным интеллектом».

В российский прокат фильм «После Янга» выйдет 16 февраля.

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