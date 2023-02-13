Скончался кинорежиссер Вадим Абдрашитов

Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. В 1959-1961 годах учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, в 1961-1964-м — в МФТИ, в 1967 году окончил кафедру кибернетики химико-технологических процессов Московского химико-технологического института имени Менделеева. В 1967-1970 годах работал на Московском заводе электровакуумных приборов.

В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Свою первую киноработу — сатирическую комедию «Остановите Потапова!» по рассказу Григория Горина — снял в качестве курсовой. Лента открыла режиссеру дорогу на «Мосфильм», куда его приняли, по словам самого Абдрашитова, даже без диплома. На студии он познакомился со сценаристом, в соавторстве с которым снял 11 фильмов — в том числе «Слово для защиты» (1976), «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986) и другие.

Вадим Абдрашитов являлся президентом кинофестиваля «Сталкер», членом жюри премии «Триумф», а в 1995 году возглавил жюри пятого кинофестиваля «Послание к человеку».

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова.