18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в байопике от режиссера Кирстен Джонсон

Поделиться:

В основу картины ляжет книга Бена Мозера «Зонтаг: Ее жизнь» — ее адаптацией Джонсон займется вместе со сценаристом Лизой Крон. Съемки начнутся в ближайшее время и охватят Берлин, Калифорнию, Нью-Йорк, Париж и Сараево.

Photo by Theo Wargo/Getty Images

«Мы используем Берлин как отправную точку для проекта и снимаем документальные кадры с Кристен в качестве главы жюри Берлинского фестиваля, а также обсуждаем с ней, как она станет Зонтаг. Это будет драма, но с документальным аспектом. У Кристен замечательный подход к повествованию, и он столь показателен, что мы хотим задокументировать это», — поделилась соучредитель кинокомпании Brouhaha Entertainment Габриэль Тана.

Photo by Carlos Alvarez/Getty Images

Сьюзен Зонтаг во время презентации своей книги «В Америке», 2002 год

Сьюзен Зонтаг родилась в 1933 году в Нью-Йорке. Окончила Чикагский университет со степенью бакалавра искусств в 1951 году. В 1957 году, обучаясь в Оксфорде, Зонтаг столкнулась с проблемой сексизма, поэтому вскоре переехала в Париж, где сблизилась с американской интеллигенцией, сплоченной вокруг журнала «Парижское Обозрение» (Paris Review). Активно занималась французским кинематографом, философией и много писала.

В 1958 году в возрасте 26 лет Зонтаг вернулась в Америку. В 1963-м выпустила свой дебютный роман «Благодетель». Известность пришла к писательнице после публикации в журнале «Партизан Ревью» статьи «Заметки о Кэмпе», в которой Зонтаг ввела понятие «кэмп» — использование вульгарного и эстетически уродливого материала как выразительного средства. В числе других работ писательницы — книга «Болезнь как метафора» (1978) и сборник «Под знаком Сатурна» (1980), посвященный Иосифу Бродскому.

Жизнь Зонтаг в Штатах после возвращения на родину была тесно связана с фотографом Энни Лейбовиц — именно ей принадлежат все последние фотографии Зонтаг, включая посмертную. Совместно с фотографом писательница издала книгу «Женщины» (2000).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: