Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в байопике от режиссера Кирстен Джонсон

Сьюзен Зонтаг родилась в 1933 году в Нью-Йорке. Окончила Чикагский университет со степенью бакалавра искусств в 1951 году. В 1957 году, обучаясь в Оксфорде, Зонтаг столкнулась с проблемой сексизма, поэтому вскоре переехала в Париж, где сблизилась с американской интеллигенцией, сплоченной вокруг журнала «Парижское Обозрение» (Paris Review). Активно занималась французским кинематографом, философией и много писала.

В 1958 году в возрасте 26 лет Зонтаг вернулась в Америку. В 1963-м выпустила свой дебютный роман «Благодетель». Известность пришла к писательнице после публикации в журнале «Партизан Ревью» статьи «Заметки о Кэмпе», в которой Зонтаг ввела понятие «кэмп» — использование вульгарного и эстетически уродливого материала как выразительного средства. В числе других работ писательницы — книга «Болезнь как метафора» (1978) и сборник «Под знаком Сатурна» (1980), посвященный Иосифу Бродскому.

Жизнь Зонтаг в Штатах после возвращения на родину была тесно связана с фотографом Энни Лейбовиц — именно ей принадлежат все последние фотографии Зонтаг, включая посмертную. Совместно с фотографом писательница издала книгу «Женщины» (2000).