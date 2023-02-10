Хоакин Феникс и его величайшее приключение в трейлере фильма «Все страхи Бо» от режиссера «Солнцестояния» и «Реинкарнации»

«Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает — мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждет невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени», — говорится в синопсисе.

Главную роли в фильме, написанном, поставленном и спродюсированным Ари Астером, исполнил Хоакин Феникс, также в картине снялись Паркер Поузи, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Ричард Кайнд, Кайли Роджерс, Пэтти ЛюПон, Зои Листер Джонс, Майкл Гандольфини и Стивен Хендерсон. Оператором выступил Павел Погоржельский, ранее работавший с Астером над «Солнцестоянием» и «Реинкарнацией».

В российский прокат фильм «Все страхи Бо» выйдет 4 мая 2023 года.

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