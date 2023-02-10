Иван Янковский ищет маньяка, а «Флэш» заканчивается: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Маленький Николя» / Le petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? (12+)

В библиотеках российских онлайн-кинотеатров появился и анимационный фильм про героя, знакомого всем, кто пытался учить французский язык. Книги Рене Госинни (автора комиксов «Астерикс и Обеликс») и художника Жан-Жака Семпе о маленьком Николя, который мечтает стать пилотом, часто предлагают для прочтения франкофилам-неофитам. Премьера экранной версии была на Каннском кинофестивале в 2022 году.

С 9 февраля, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink, Kion, с 23 февраля — на «Кинопоиске»