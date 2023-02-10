Иван Янковский ищет маньяка, а «Флэш» заканчивается: Что смотреть дома на этой неделе

Атмосферный детективный триллер с Иваном Янковским, Александрой Бортич и Александром Яценко «Фишер», финальный сезон супергеройского «Флэша», мультивселенные в сказке «Иван-царевич и Серый Волк 5», а также байопик Фаины Раневской и проект для юных фанатов Marvel «Лунная девочка и ДиноДьявол» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Ивановы-Ивановы», 6 сезон (СТС) (16+)
Продолжение ситкома о двух контрастных семьях, чьих детей перепутали в роддоме. В новых сериях появится актриса Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку в хитовом фильме. Здесь она играет Анну — помощницу, которую нанимает Боря Иванов (Станислав Дужников), став владельцем фермы. Леха (Михаил Трухин) и Лида (Анна Уколова) ждут ребенка, а Нина (Светлана Колпакова) и Боря только пытаются его завести, Ваня (Алексей Лукин) прячется от бандитов, а дед (Юрий Ицков) вместе с ветеринаром Степаном (Андрей Леонов) заботятся о питомцах фермы.
С 6 февраля, СТС, more.tv
Сериал «Фишер», премьера (more.tv, Wink) (18+)
Ученики Петра Фоменко и создатели «Черной весны», одного из лучших российских сериалов прошлого года, Сергей Тарамаев и Любовь Львова на этот раз сняли историю про поимку маньяка. Трое следователей (их играют изображающий ростовский акцент Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич) в СССР конца 1980-х пытаются выяснить, кто убивает мальчиков-подростков, оставляя их тела возле правительственных дач на Рублевке. В расследовании им может помочь тинейджер Игорь (Станислав Соломатин), возможно, видевший преступника. Сценарий проекта основан на реальном деле — маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер». Тот стал последним человеком, получившим высшую меру наказания в нашей стране (кстати, уже в демократической России — в 1996 году).
С 8 февраля, more.tv, Wink
Сериал «Раневская», премьера (Kion) (16+)
Одной из любимейших и известнейших актрис страны приписывают многочисленные афоризмы, которые она никогда не произносила, и биографические курьезы, не случавшиеся на самом деле. Создатели сериала «Раневская» обещают разобраться со всеми «апокрифами» и рассказать максимально достоверно (для художественной правды), как же юная Фанни Фельдман сбежала от родителей из Таганрога в Москву, мечтая стать драматической артисткой, и как долгое время встречала лишь многочисленные отказы. Главную роль в проекте сыграла дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль-Полищук. В роли Анны Ахматовой, Павлы Вульф и Любови Орловой снялись Юлия Авшарова, Полина Кутепова и Ирина Гринева. За режиссуру отвечал Дмитрий Петрунь («Воскресенский»).
С 8 февраля, Kion
Сериал «Еще не мертва» / Not Dead Yet, премьера (ABC) (18+)
Очередная комедийная вариация по теме общения живых и мертвых. На этот раз «говорящей с призраками» становится обаятельная Нелл (Джина Родригес). Вообще она начинающая писательница, но пока издательства не сражаются за права на публикации ее текстов, так что Нелл подрабатывает написанием некрологов. Снял сериал Дин Холлэнд, один из режиссеров «Любви» и «В лучшем мире», а также монтажер «Офиса».
С 8 февраля, ABC
Сериал «Украденная молодость» / Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence, премьера (Hulu) (18+)
Документальный сериал Hulu рассказывает о Ларри Рэе. С помощью своей дочери Талии Рэй, студентки колледжа Сары Лоурэнс, он втирался в доверие к ее друзьям и сокурсникам, создав свой культ. Он убеждал молодых людей, что им нужна поддержка, заставлял рассказывать интимные подробности жизни, подвергал физическому насилию и психологическому давлению. 20 января этого года Ларри Рэя приговорили к 60 годам заключения, в том числе за принудительный труд и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.
С 9 февраля, Hulu
Сериал «Флэш» / The Flash, 9 сезон (The CW) (12+)
Пока фильм «Флэш» с Эзрой Миллером все никак не может выйти в мировом прокате, сериал о приключениях Барри Аллена заходит на финальный сезон. При этом самый короткий: в нем всего 13 эпизодов, раньше минимальным числом было 18. Флэша все также играет Грант Гастин. В новых сериях он попадет во временную петлю, встретит нового Капитана Бумеранга (Ричард Хэрмон) и сразится с суперзлодейкой Красной Смертью (Джависия Лесли).
С 9 февраля, The CW, «Кинопоиск»
Сериал «Мой папа — охотник за инопланетянами» / My Dad the Bounty Hunter, премьера (Netflix) (7+)
Анимационный сериал рассказывает о приключениях юных Лизы и Шона. Дети случайно узнают, что их папа — один из самых известных охотников за плохими парнями. При этом — в масштабах галактики. Они решают помогать ему в его миссиях, чему тот не слишком рад. Среди шоураннеров проекта — Эверетт Доунинг-мл., режиссер короткого метра «Любовь к волосам», получившего «Оскар».
С 9 февраля, Netflix
Фильм «Иван-царевич и Серый Волк 5» (6+)
Как в последнее время модно в разного рода франшизах, новая история студии «Мельница» про мультивселенные. Иван с Василисой решили немного изменить сказку, в которой они живут. Но сработал эффект бабочки и теперь в Тридевятом царстве все изменилось. Никто не помнит, кто такой Иван, включая саму Василису. А значит, чтобы снова быть с принцессой, ему вместе с Серым Волком нужно перевернуть вселенную.
С 9 февраля, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
Фильм «Бывшие. Happy end» (18+)
Режиссер «Движения вверх» и «Сердца пармы» Антон Мегердичев снял фильм о героях сериала «Бывшие». Это Яна (Любовь Аксенова) и Илья (Денис Шведов), которые вновь будут ссориться, мириться, расставаться, сходиться, срываться, завязывать и держать интригу, окажутся ли они все же в итоге вместе.
С 9 февраля, Start, Okko, Premier, Wink
Фильм «Маленький Николя» / Le petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? (12+)
В библиотеках российских онлайн-кинотеатров появился и анимационный фильм про героя, знакомого всем, кто пытался учить французский язык. Книги Рене Госинни (автора комиксов «Астерикс и Обеликс») и художника Жан-Жака Семпе о маленьком Николя, который мечтает стать пилотом, часто предлагают для прочтения франкофилам-неофитам. Премьера экранной версии была на Каннском кинофестивале в 2022 году.
С 9 февраля, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink, Kion, с 23 февраля — на «Кинопоиске»
Сериал «Ты» / You, 4 сезон (Netflix) (18+)
Продолжение сатирического триллера про маньяка-сталкера из книжного магазина Джона Голдберга (Пенн Бэджли, сыгравший Дэна Хамфри в оригинальной «Сплетнице»), готового на все, чтобы быть рядом с любимой (они периодически меняются, так как «серийная моногамия» не чужда и серийным убийцам).
В новых сериях у него появится интерес к новой девушке Кейт (Шарлотта Ричи), а еще он превратится из преследователя в жертву: кто-то начнет присылать ему пугающие сообщения.
C 10 февраля (первые пять серий), Netflix
Сериал «Лунная девочка и ДиноДьявол» / Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur, премьера (Disney Channel) (6+)
Мультсериал рассчитан на самых юных фанатов Marvel (он основан на их комиксах). Это историю про девочку Лунеллу. У нее невероятный интеллект, суперсила, а ее лучший друг — красный динозавр ДиноДяьвол. Вместе они спасают Нью-Йорк от многочисленных злодеев. Не дожидаясь рейтингов, шоу уже продлили на второй сезон.
С 10 февраля, Disney Channel
Сериал «Найди меня» / Sose me, премьера (18+)
Греческий детектив с классической завязкой — главный герой после долгих лет отсутствия возвращается в родной провинциальный город. Вернее, героиня. Это занимающаяся резьбой по дереву художница Николь. Она приезжает, чтобы почтить память умершего отца. Но дома — тоже по классике — все не слишком благополучно. Пропала ее младшая сестра, а в нескольких километрах от города полиция находит труп женщины с вырезанными глазами.
С 10 февраля, «Амедиатека»
Сериал «Любовное сражение» / Yeonaedaejeon, премьера (Netflix) (16+)
Наивная дорама с актерами «Хроник Асдала» Ким Ок-пин и Тео Ю. Они играют двух не верящих в любовь людей, которым, по законам жанра, суждено быть вместе. Это блестящая адвокат, не привыкшая проигрывать дела (особенно, мужчинам) и топовый актер, считающий, что женщинам нужны только его деньги и слава.
С 10 февраля, Netflix
Фильм «С любовью и яростью» / Avec amour et acharnement (16+)
За эту мелодраму о разрушительной силе чувств с Жюльет Бинош, Венсаном Линдоном и Грегуаром Коленом Клер Дени получила «Серебряный медведь» за лучшую режиссерскую работу на Берлинале в этом году. Жизнь Сары и Жана кажется идеальной: они вместе уже 10 лет, но все еще испытывают друг к другу страсть и нежность. Но однажды она случайно встречает человека из прошлого — своего бывшего любовника Франсуа.
Уже вышел, «Иви», Kion, Okko, Wink
Фильм «Мира» (12+)
Космическая сага Дмитрия Кисилева («Время первых», «Елки») про девочку Леру (Вероника Устимова), ее папу (Анатолий Белый) и недалекое будущее. На Владивосток, где живет подросток, обрушивается метеоритный дождь. Лера пытается спасти город от взрыва танкера с помощью отца, с которым она давно потеряла эмоциональную связь. Зато цифровая по-прежнему в силе: находящийся на орбитальной станции папа регулярно звонит дочери и пытается помочь, наблюдая за ситуацией сверху, как ангел-хранитель.
Уже вышел, Kion
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