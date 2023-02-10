Последний фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом» покажут на «Ленфильме» в день памяти режиссера

Съемки последнего фильма Алексея Германа «Трудно быть Богом» прошли на «Ленфильме». Идея картины появилась у режиссера еще в 1968 году — спустя четыре года после выхода одноименной повести братьев Стругацких. Первый вариант сценария Герман написал вместе с Борисом Стругацким. Однако работу над своей финальной картиной режиссер начал в 2000-м, а сценарий пришлось переделать — с женой Светланой Кармалитой они переписали текст, изменив некоторые детали и структуру повествования.

По сюжету, ​на планете, погруженной в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, не выдерживает, когда в Арканаре захватывает власть «черное братство», свергнувшее господство «серых» — столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.