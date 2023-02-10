Последний фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом» покажут на «Ленфильме» в день памяти режиссера

Закончить картину режиссер не успел — Алексей Герман скончался 21 февраля 2013 года на 75-м году жизни. Завершали работу над фильмом жена Германа Светлана Кармалита и его сын — Алексей Герман-младший. Впервые лента «Трудно быть Богом» вышла на экраны в 2013 году: она была показана в рамках Римского кинофестиваля.
Съемки последнего фильма Алексея Германа «Трудно быть Богом» прошли на «Ленфильме». Идея картины появилась у режиссера еще в 1968 году — спустя четыре года после выхода одноименной повести братьев Стругацких. Первый вариант сценария Герман написал вместе с Борисом Стругацким. Однако работу над своей финальной картиной режиссер начал в 2000-м, а сценарий пришлось переделать — с женой Светланой Кармалитой они переписали текст, изменив некоторые детали и структуру повествования.
По сюжету, на планете, погруженной в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, не выдерживает, когда в Арканаре захватывает власть «черное братство», свергнувшее господство «серых» — столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.
Одна из ключевых составляющих в фильме — костюмы, которые создавали мастера «Ленфильма». Екатерина Шапкайц и Белла Маневич трудились над фантастическими нарядами жителей города Арканара. Для картины было подготовлено около 600 костюмов: чтобы передать атмосферу средневековья на другой планете, большинство из них были выполнены из кожи.
«Кропотливо создавались даже самые мельчайшие предметы гардероба персонажей фильма. Например, из пеньки вязались жилеты, корсеты, варежки и чепчики для крестьян. До мелочей были продуманы костюмы крестьян, рабов, боевых монахов, бедных и богатых горожан. В 2015 году фильм получил премию «Ника» за лучшую работу художника по костюмам», — говорят на «Ленфильме».
В рамках спецпоказа, который пройдет 21 февраля при участии членов съемочной группы фильма, состоится выставка костюмов, созданных специально для последней картины Алексея Германа. В кафе «Кино», прямо перед входом в кинотеатр, зрители увидят костюмы жителей фантастического Арканара. Начало в 18:45.
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