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Последний фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом» покажут на «Ленфильме» в день памяти режиссера

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Закончить картину режиссер не успел — Алексей Герман скончался 21 февраля 2013 года на 75-м году жизни. Завершали работу над фильмом жена Германа Светлана Кармалита и его сын — Алексей Герман-младший. Впервые лента «Трудно быть Богом» вышла на экраны в 2013 году: она была показана в рамках Римского кинофестиваля. 

Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма

Съемки последнего фильма Алексея Германа «Трудно быть Богом» прошли на «Ленфильме». Идея картины появилась у режиссера еще в 1968 году — спустя четыре года после выхода одноименной повести братьев Стругацких. Первый вариант сценария Герман написал вместе с Борисом Стругацким. Однако работу над своей финальной картиной режиссер начал в 2000-м, а сценарий пришлось переделать — с женой Светланой Кармалитой они переписали текст, изменив некоторые детали и структуру повествования.

По сюжету, ​на планете, погруженной в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, не выдерживает, когда в Арканаре захватывает власть «черное братство», свергнувшее господство «серых» — столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.

Изображение предоставлено пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено пресс-службой "Ленфильма"

Одна из ключевых составляющих в фильме — костюмы, которые создавали мастера «Ленфильма». Екатерина Шапкайц и Белла Маневич трудились над фантастическими нарядами жителей города Арканара. Для картины было подготовлено около 600 костюмов: чтобы передать атмосферу средневековья на другой планете, большинство из них были выполнены из кожи.

«Кропотливо создавались даже самые мельчайшие предметы гардероба персонажей фильма. Например, из пеньки вязались жилеты, корсеты, варежки и чепчики для крестьян. До мелочей были продуманы костюмы крестьян, рабов, боевых монахов, бедных и богатых горожан. В 2015 году фильм получил премию «Ника» за лучшую работу художника по костюмам», — говорят на «Ленфильме».

В рамках спецпоказа, который пройдет 21 февраля при участии членов съемочной группы фильма, состоится выставка костюмов, созданных специально для последней картины Алексея Германа. В кафе «Кино», прямо перед входом в кинотеатр, зрители увидят костюмы жителей фантастического Арканара. Начало в 18:45.

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