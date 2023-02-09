Вышел трейлер фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева

Лента стала 13-й в фильмографии режиссера и первой — в жанре детективного триллера. Премьера картины состоялась в рамках первого Российского фестиваля авторского кино «Зимний», где она получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.
По сюжету, Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Это история о безграничной родительской любви и разрушительной силе толпы, когда необдуманные эмоциональные решения, берущие верх над разумом, а всепоглощающий гнев ломают и калечат судьбы людей.
«Одна из самых главных проблем современного общества, особенно во все возрастающем информационном поле, — скорость суждений людей, основанных на домыслах и чужих доводах, что в итоге приводит к неверным заключениям и порой разрушительным человеческим трагедиям. С помощью фильма хотелось показать всю сложность и ответственность таких умозаключений. И что ложные доводы могут повлиять не только на чужие жизни, но и на свою собственную», — указывает режиссер Степан Бурнашев.
Фильм частично основан на реальных событиях. О произошедшей трагедии с маленькой девочкой Бурнашев узнал пять лет назад и долгое время прокручивал историю у себя в голове. В итоге режиссер решил не брать полностью оригинал за основу сюжета, так как посчитал, что это будет нечестно к тем, кто пережил трагедию наяву. «Мне важно было высказаться по этому поводу через персонажей. Я в своей голове прожил все их жизни. Это было нелегко, но благодаря этому я пришел к такому финалу, где все высказываются по случившейся трагедии. И важно было понимать, что в жизни такое тоже может быть. Нужно уметь прощать и просить прощения», — отметил он.
Главные роли в картине исполнили Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Людмила Малыкайцева, Спартак Ларионов, Айталина Цыпандина и Айталина Яковлева. Сценарий к «Айте» Степан Бурнашев написал в соавторстве со Светланой Таайко.
В российский прокат фильм «Айта» выйдет 30 марта 2023 года.
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