Вышел трейлер фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева

По сюжету, Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Это история о безграничной родительской любви и разрушительной силе толпы, когда необдуманные эмоциональные решения, берущие верх над разумом, а всепоглощающий гнев ломают и калечат судьбы людей.

«Одна из самых главных проблем современного общества, особенно во все возрастающем информационном поле, — скорость суждений людей, основанных на домыслах и чужих доводах, что в итоге приводит к неверным заключениям и порой разрушительным человеческим трагедиям. С помощью фильма хотелось показать всю сложность и ответственность таких умозаключений. И что ложные доводы могут повлиять не только на чужие жизни, но и на свою собственную», — указывает режиссер Степан Бурнашев.