Вышел трейлер документального фильма «Живой» Константина Селина. Худрук проекта — Александр Сокуров

Главный герой картины — Дмитрий Поштаренко, руководитель мастерской «Невский баталист», участник «Поискового движения России», автор историко-художественных трехмерных панорам и диорам. В пять лет он нашел своего первого солдата во дворе собственного дома. С тех пор Дмитрий постоянно участвует в поисках бойцов, погибших во время Второй мировой войны: определяет личность, разыскивает родственников, передает сохранившиеся вещи, воскрешая память о человека.

Несколько лет назад Дмитрий решил создать образы без вести пропавших солдат в виде застывших во время боя скульптур. Теперь его окружают сотни новорожденных людей, в глазах которых немой вопрос: «Ради чего они умерли и зачем вернулись в этот искалеченный мир?»

«В музее, придуманном Дмитрием, история разворачивается вокруг посетителей. Эпизоды военных действий, герои сражений и труженики тыла, созданные руками художников и реставраторов, погружают гостей экспозиции во времена Великой Отечественной войны. Посещая выставку, человек становится частью происходящего: вокруг танки, взрывы, поезда, самолеты и разрушенные дома, а между всем этим — борющиеся за жизнь фигуры фронтовиков с детально переданными эмоциями и будто живыми глазами», — говорят о работе Дмитрия создатели документального фильма.