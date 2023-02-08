Вышел трейлер документального фильма «Живой» Константина Селина. Худрук проекта — Александр Сокуров

Главный герой ленты, ставшей лучшим документальным фильмом 2022 года по версии Первой национальной премии имени Дзиги Вертова, родился и вырос на земле, усыпанной останками солдат Второй мировой войны, которая буквально окружает его повсюду.
Главный герой картины — Дмитрий Поштаренко, руководитель мастерской «Невский баталист», участник «Поискового движения России», автор историко-художественных трехмерных панорам и диорам. В пять лет он нашел своего первого солдата во дворе собственного дома. С тех пор Дмитрий постоянно участвует в поисках бойцов, погибших во время Второй мировой войны: определяет личность, разыскивает родственников, передает сохранившиеся вещи, воскрешая память о человека.
Несколько лет назад Дмитрий решил создать образы без вести пропавших солдат в виде застывших во время боя скульптур. Теперь его окружают сотни новорожденных людей, в глазах которых немой вопрос: «Ради чего они умерли и зачем вернулись в этот искалеченный мир?»
«В музее, придуманном Дмитрием, история разворачивается вокруг посетителей. Эпизоды военных действий, герои сражений и труженики тыла, созданные руками художников и реставраторов, погружают гостей экспозиции во времена Великой Отечественной войны. Посещая выставку, человек становится частью происходящего: вокруг танки, взрывы, поезда, самолеты и разрушенные дома, а между всем этим — борющиеся за жизнь фигуры фронтовиков с детально переданными эмоциями и будто живыми глазами», — говорят о работе Дмитрия создатели документального фильма.
По словам худрука проекта Александра Сокурова, «художественные достоинства фильма выводят это произведение за пределы и документального жанра, предлагают это визуальное произведение читать и как книгу нового современного автора».
«Я делал этот фильм, шепотом приговаривая: “Никогда, никогда, никогда”. Я создавал его с любовью, и, надеюсь, что неравнодушные сердца тоже услышат эти тихие голоса на том конце хрупкого моста. О чем же они нам говорят и что за музыка играет там, под землей, залитой уже давно застывшим бетоном? Кажется, нам очень важно, особенно сейчас, услышать то, о чем нас просят те, кто тихо шепчет: “Никогда, никогда, никогда”», — говорит режиссер картины Константин Селин.
В российский прокат фильм «Живой» выйдет 16 февраля 2023 года. 13 февраля в московском «Октябре» и петербургском «Ленфильме» пройдут предпремьерные показы, подробности можно найти здесь.
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