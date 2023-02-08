Хелена Бонем Картер сыграет в исторической драме «Близкие» от режиссера «Короны» Джессики Хоббс

Хелена Бонем Картер О фильме «Близкие» и ее героине Дульси Пайпер, выдержка по Deadline: «Близкие» представляет идею о том, что знакомство с нужным человеком может навсегда изменить вашу жизнь. Дульси учит Роберта, как жить — каждому нужна Дульси Пайпер в его жизни! И Роберт, раскрыв секрет Дульси, приводит ее к миру. С самого начала я хотела, чтобы Джессика Хоббс была на борту. У нее такой блестящий характер, и она строго следит за тем, чтобы быть подлинной, следуя психологической и эмоциональной истории. Если нам удастся запечатлеть хоть каплю романа Бенджамина Майерса, фильм будет прекрасным и улучшит жизнь каждого. В руках Джессики я почти не сомневаюсь, что так и будет.

По словам режиссера, Хелена Бонем Картер была первой, кто представился ей в роли Дульси сразу после прочтения книги. «Она такая непримиримая, радостная, такая, какая она есть — как и Дульси. То, что в конечном счете дает фильм — это глубокое и своевременное размышление о силе дружбы, творчества, исцеления самыми неожиданными способами. Я рада возможности снова тесно сотрудничать с Хеленой с тех пор, как мы в последний раз были вместе на "Короне". Она потрясающая актриса и мечта режиссера», — отметила Хоббс.

Кто исполнит роль 16-летнего Роберта — застенчивого, любящего природу сына шахтера, который намеревается еще немного повидать мир, прежде чем последовать за своим отцом в шахту, — пока не известно. В настоящий момент продолжается кастинг на эту роль.