Юрий Стоянов и звезда сериала «Алиса не может ждать» Елизавета Ищенко исполнят главные роли в комедии «Мамонты»

Сериал «Мамонты» расскажет историю пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов), который продает квартиру и перебирается к дочке в Новую Москву — временно, конечно, пока не найдет собственное жилье. Но нет ничего более постоянного, чем временное, к тому же средства на покупку новой квартиры исчезли: наивного пенсионера обокрал интернет-мошенник, снявший с его карты все деньги от продажи недвижимости.

После обращения в правоохранительные органы становится очевидно, что шанс вернуть украденное равен нулю. Отчаявшийся пенсионер решает разобраться во всем самостоятельно и берет в компаньоны 15-летнюю внучку (Елизавета Ищенко), которая давно мечтает, чтобы дед поскорее от них съехал. Теперь технологическому мамонту Николаю Николаевичу и его более продвинутой внучке предстоит окунуться в прогрессивный мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться делать пробивы телефонных биллингов, скачивать базы данных, подделывать документы и встречаться с барыгами.

Юрий Стоянов О сериале «Мамонты»: Для меня сериал «Мамонты», если пытаться объяснить просто, это жанровая история про хорошего человека. Само название говорит, что такие люди почти вымерли, или, увы, их осталось совсем-совсем мало. Но пока есть хотя бы один – жива надежда, что справедливость всё равно может восторжествовать. Нелепые, на первый взгляд смешные, ненужные, прожившие не очень свою, а какую-то чужую жизнь люди, вдруг на закате этой жизни начинают понимать, в чем их предназначение. А оно в том, чтобы каким-то одному ему известным или пока еще не известным способом восстановить эту самую справедливость. И сделает это нелепый, смешной, ненужный герой, продолжающий традиции, идущие еще от князя Мышкина из «Идиота», от Юрия Деточкина из «Берегись автомобиля». Надеюсь, что зритель пройдётся по этому мостику из персонажей, как хочу это сделать я.

Режиссером-постановщиком проекта выступит Иван Соснин («Далекие близкие», «Иваново счастье», «Интервью»), оператором-постановщиком — Степан Бешкуров («ЮЗЗЗ», «Жуки»), авторами сценария и шоураннерами — Михаил Чистов и Яна Прокопенко («257 причин, чтобы жить», «Корни»). Помимо Стоянова и Ищенко роли в сериале исполнят Марьяна Спивак, Лев Малишава, Наталья Павленкова и Роман Хан.