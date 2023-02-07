«Раневская», «Фишер» и «Содержанки»: Главные сериалы февраля 2023 года

«Нолли» / Nolly, премьера (ITVX) (18+)

В биографической трехчастной драме режиссера Питера Хора («Одни из нас», «Сорвиголова») Хелена Бонем Картер играет звезду британского ТВ 1960-1970-х Ноэль Гордон. Та солировала в популярной мыльной опере «Перекресток» почти 18 лет, но была внезапно уволена в 1981 году без объяснения причин. Потеря работы разрушила ее психологически.

Проект призван привлечь внимание к новому британскому стримингу ITVX, созданному каналом ITV. Шоураннером, помимо Хора стал Расселл Т. Дэвис («Это грех»).

Со 2 февраля, ITVX