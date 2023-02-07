«Раневская», «Фишер» и «Содержанки»: Главные сериалы февраля 2023 года

Байопики Раневской, Шаляпина и британской звезды Ноэль Гордон, петербургский сезон «Содержанок», основанный на реальной истории детектив про поиски маньяка «Фишер», финалы «Флэша» и «Карнивал Роу», а также триллер с Евой Грин и Венсаном Касселем «Связь» — рассказываем о главных сериалах февраля 2023 года.
«Нолли» / Nolly, премьера (ITVX) (18+)
В биографической трехчастной драме режиссера Питера Хора («Одни из нас», «Сорвиголова») Хелена Бонем Картер играет звезду британского ТВ 1960-1970-х Ноэль Гордон. Та солировала в популярной мыльной опере «Перекресток» почти 18 лет, но была внезапно уволена в 1981 году без объяснения причин. Потеря работы разрушила ее психологически.
Проект призван привлечь внимание к новому британскому стримингу ITVX, созданному каналом ITV. Шоураннером, помимо Хора стал Расселл Т. Дэвис («Это грех»).
Со 2 февраля, ITVX
«Кристина от А до Я», премьера («Бомбора») (16+)
Издательство «Бомбора» дебютирует в формате сериалов историей про журналистку Кристину (Лиза Шакира из «Нулевого пациента» и «Контейнера»). Та должна сдать в срок книгу про лайф-стайл, но вместо этого прокрастинирует (на самом деле — это часть ее стратегии). Помимо Шакиры, в касте также Борис Акопов — режиссер победившего на «Кинотавре» «Быка» и «Кэт», который выступает здесь как актер. Снял проект кинокритик Денис Виленкин.
Со 2 февраля, «VK Видео»
«Дорогой Эдвард» / Dear Edward, премьера (Apple TV+) (16+)
Экранизация одноименного романа Энн Наполитано 2020 года. 12-летний Эдвард Адлер, его любимый старший брат, родители и еще 183 пассажира сели на самолет, совершавший перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Воздушное судно разбилось, а ребенок оказался единственным выжившим в автокатастрофе. Главную роль играет юный Колин О'Брайен, в касте также Конни Бриттон и Тейлор Шиллинг. Шоураннер проекта — Джейсон Катимс, работавший над «Моей так называемой жизнью» и «Вдали».
С 3 февраля, Apple TV+
«Сеструха», премьера («Пятница», Premier) (16+)
В комедии Александра Потапова («Сториз») главная звезда — экс-КВН-щица Ольга Картункова, уже снимавшаяся в российской адаптации «Двух девиц на мели» и других проектах. Она играет надзирательницу колонии Наташу (да, как в «Исправлении и наказании»), которая переезжает в Москву, чтобы спасти бизнес брата. Он руководил модным клубом, но оказался в тюрьме. Теперь Наташе предстоит освоить менеджмент и стать своей в столичной светской жизни. Или поменять зазданные правила игры. Также в касте сериала — Лукерья Ильяшенко, Степан Девонин и Павел Рассомахин.
С 3 февраля, «Пятница», Premier
«Гарлем» / Harlem, 2 сезон (Amazon Prime Video) (18+)
Продолжение комедийного сериала шоураннера Трэйси Оливер («Клуб первых жен»). Четыре подруги-афроамериканки (Миган Гуд, Грейс Байерс, Шоникуа Шандай и Джерри Джонсон) познакомились во время учебы в университете Нью-Йорка. Сейчас им чуть за 30, но они все также ищут себя в большом городе, сохраняя через годы свою дружбу. В новом сезоне девушки отправятся в совместное путешествие на тропический курорт.
С 3 февраля, Amazon Prime Video
«Комплекс бога», премьера (Kion) (18+)
Детективная драма с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым о работе психиатра, сюжетно немного напоминающая недавний сериал «Пациент» со Стивом Каррелом. Здесь также к врачу приходит клиент с навязчивыми мыслями. Когда в городе начинается серия убийств детей, психиатр решается нарушить профессиональную тайну и пойти в полицию. Сценаристкой сериала стала Алена Званцова, соавтор «Оттепели» Валерия Тодоровского. Поставила проект Флюза Фархшатова («О чем говорят мужчины: Продолжение», «Спроси Марту»).
С 3 февраля, Kion
«Класс» / Class, премьера (Netflix) (18+)
Индийская версия сериала «Элита». Как и в испанском оригинале, действие триллера происходит в престижной школе для детей состоятельных родителей. Сюда переводят трех талантливых учеников из бедных семей, из-за чего происходит социальный взрыв. Режиссером сериала стал Ашим Ахлувалиа, участник «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля и лауреат национальных наград в Индии.
С 3 февраля, Netflix
«Фишер», премьера (more.tv, Wink) (18+)
Ученики Петра Фоменко и создатели «Черной весны», одного из лучших российских сериалов прошлого года, Сергей Тарамаев и Любовь Львова на этот раз сняли историю про поимку маньяка. Трое следователей (их играют изображающий ростовский акцент Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич) в СССР конца 1980-х пытаются выяснить, кто убивает мальчиков-подростков, оставляя их тела возле правительственных дач на Рублевке. В расследовании им может помочь тинейджер Игорь (Станислав Соломатин), возможно, видевший преступника. Сценарий проекта основан на реальном деле — маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер». Тот стал последним человеком, получившим высшую меру наказания в нашей стране (кстати, уже в демократической России — в 1996 году).
С 8 февраля, more.tv, Wink
«Раневская», премьера (Kion) (16+)
Одной из любимейших и известнейших актрис страны приписывают многочисленные афоризмы, которые она никогда не произносила, и биографические курьезы, не случавшиеся на самом деле. Создатели сериал «Раневская» обещают разобраться со всеми «апокрифами» и рассказать максимально достоверно (для художественной правды), как же юная Фанни Фельдман сбежала от родителей из Таганрога в Москву, мечтая стать драматической артисткой, и как долгое время встречала лишь многочисленные отказы. Главную роль в проекте сыграла дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль-Полищук. В роли Анны Ахматовой, Павлы Вульф и Любови Орловой снялись Юлия Авшарова, Полина Кутепова и Ирина Гринева. За режиссуру отвечал Дмитрий Петрунь («Воскресенский»).
С 8 февраля, Kion
«Украденная молодость» / Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence, премьера (Hulu) (18+)
Документальный сериал Hulu рассказывает о Ларри Рэе. С помощью своей дочери Талии Рэй, студентки колледжа Сары Лоурэнс, он втирался в доверие к ее друзьям и сокурсникам, создав свой культ. Он убеждал молодых людей, что им нужна поддержка, заставлял рассказывать интимные подробности жизни, подвергал физическому насилию и психологическому давлению. 20 января этого года Ларри Рэя приговорили к 60 годам заключения, в том числе за принудительный труд и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.
С 9 февраля, Hulu
«Флэш» / The Flash, 9 сезон (The CW) (12+)
Пока фильм «Флэш» с Эзрой Миллером все никак не может выйти в мировом прокате, сериал о приключениях Барри Аллена заходит на финальный сезон. При этом самый короткий: в нем всего 13 эпизодов, раньше минимальным числом было 18. Флэша все также играет Грант Гастин.
С 9 февраля, The CW, «Кинопоиск»
«Ты» / You, 4 сезон (Netflix) (18+)
Продолжение сатирического триллера про маньяка-сталкера из книжного магазина Джона Голдберга (Пенн Бэджли, сыгравший Дэна Хамфри в оригинальной «Сплетнице»), готового на все, чтобы быть рядом с любимой. В новых сериях у него появится интерес к новой девушке Кейт (Шарлотта Ричи), а еще он превратится из преследователя в жертву: кто-то начнет присылать ему пугающие сообщения.
C 10 февраля (первые пять серий), Netflix
«Лунная девочка и ДиноДьявол» / Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur, премьера (Disney Channel) (6+)
Мультсериал рассчитан на самых юных фанатов Marvel (он основан на их комиксах). Это историю про девочку Лунеллу. У нее невероятный интеллект, суперсила, а еще лучший друг — красный динозавр ДиноДяьвол. Вместе они спасают Нью-Йорк от многочисленных злодеев. Не дожидаясь рейтингов, шоу уже продлили на второй сезон.
С 10 февраля, Disney Channel
«Найди меня» / Sose me, премьера (18+)
Греческий детектив с классической завязкой —главный герой после долгих лет отсутствия возвращается в родной провинциальный город. Вернее, героиня. Это занимающаяся резьбой по дереву художница Николь. Она приезжает, чтобы почтить память умершего отца. Но дома — тоже по классике — все не слишком благополучно. Пропала ее младшая сестра, а в нескольких километрах от города полиция находит труп женщины с вырезанными глазами.
С 10 февраля, «Амедиатека»
«Шаляпин», премьера («Россия», Okko) (12+)
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Сериал-байопик о нем начнет выходить как раз в праздничную дату: 13 февраля (по новому стилю). И, конечно, расскажет обо всех главных вехах его биографии: как он отправился покорять Петербург, получил покровительство мецената Саввы Мамонтова и разрывался в личной жизни между женой-балериной Иолой и поклонницей Марией. Обладателя знаменитого баса играет Александр Горбатов (короткий метр «Майор Гром», «Ненастье»), его супругу — муза Дмитрия Крымова Мария Смольникова, фанатку —Юлия Снигирь. Также в проекте снялись Александр Яценко в роли художника Константина Коровина и Ян Цапник в образе актера Мамонта Дальского. Режиссером стал Егор Анашкин, адаптировавший роман «Зулейха открывает глаза».
С 13 февраля, «Россия», Okko
«Асур: Познай свою темную сторону» / Asur: Welcome to Your Dark Side, премьера (18+)
Еще один детективный триллер, которым пополнится библиотека «Амедиатеки» в феврале. Это индийский восьмисерийный проект о бывшем судмедэксперте Нихиле Наире (Ашрад Варси). Полиция просит его помочь в расследовании серии убийств. Совершающий их маньяк помешан на древней индуистской мифологии.
С 13 февраля, «Амедиатека»
«Омар в большом городе», 2 сезон (18+)
Продолжение веб-сериала (который теперь выходит на Kion) про приключения в Москве наивного дагестанца Омара. Во втором сезоне он также делит съемную квартиру вместе с другом Олегом (Олег Верещагин) и таксует. Хотя родителям Омар рассказал, что стал миллионером — и те вот-вот приедут к нему в гости.
С 14 февраля, Kion
«Wu Tang, Американская сага» / Wu-Tang, an American Saga, 3 сезон (Hulu) (18+)
Драма об истории рэп-группы Wu-Tang Clan по сценарию ее участника RZA и Алекса Тсе (соавтор «Хранителей» Зака Снайдера). Самого RZA играет Эштон Сандерс из оскароносного «Лунного света», среди продюсеров проекта значится Method Man (также один из «клановцев»). Третий сезон станет финальным и расскажет, как RZA пытается сохранить группу, которая может вот-вот распасться.
С 15 февраля, Hulu
«Звездный путь: Пикар» / Star Trek: Picard, 3 сезон (16+)
Финальный сезон сериала из франшизы «Звездный путь» про ее легендарного капитана Жан-Люка Пикара, которого играет Патрик Стюарт. Действие разворачивается в XXIV веке — после событий фильма «Звездный путь: Возмездие» 2002 года. В новых эпизодах экипаж звездолета «Энтерпрайз» будет пытаться уничтожить новый таинственный противник.
С 16 февраля, Paramount+
«Содержанки», 4 сезон (Start) (18+)
Петербургский сезон сериала «Содержанок» — именно сюда перенесено действие драматического триллера про то, как «богатые тоже плачут». К своим ролям в проекте вернулись Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Константин Лавроненко, Александра Ревенко и Владимир Мишуков. Новичками каста стали Никита Ефремов, Сергей Горошко и Иван Мулин. Интрига проекта будет строится вокруг гибели одного из гостей на вечеринке на Крестовском острове.
С 16 февраля, Start
«Контроль за животными» / Animal Control, премьера (Fox) (16+)
Комедийный проект с Джоэлом МакХэйлом («Сообщество») в главной роли. Он играет бывшего полицейского Фрэнка, уволенного из органов правопорядка. Единственная работа, которую ему удается найти, оказывается в службе по контролю за животными. Вместе с командой ему предстоит сталкиваться со сбежавшими домашними питомцами и (что куда сложнее) их хозяевами. Сценарий написали профессионалы комедий Боб Фишер («Мы — Миллеры»), Роб Гринберг («Как я встретил вашу маму») и Дэн Стерлинг («Офис»).
С 16 февраля, Fox
«Карнивал Роу» / Carnival Row, 2 сезон (Amazon Prime Video) (18+)
Второй сезон для мрачного проекта с Орландо Блумом и Карой Делевинь, соединяющего жанры неонуара и фэнтези, станет финальным. Напомним, в неовикторианский мегаполис Бург из-за войны мигрируют волшебные существа. Но неизвестный маньяк начинает истреблять беженцев. За расследование дела берутся потрепанный жизнью детектив Райкрофт Филострат и фея Виньетт. В продолжении проекта эскалация конфликта между людьми и мифическими существами достигнет своего пика.
С 17 февраля, Amazon Prime Video
«Здравствуй, будущее!» / Hello Tomorrow!, премьера (Apple TV+) (18+)
Драмеди со звездой «Утреннего шоу» и обладателем «Эмми» Билли Крудапом. В мире ретрофутуристического будущего (тут одеваются, как в 1950-х, но среди технологий — летающие автомобили) коммивояжер Джек Биллингс продает таймшеры на Луне. Режиссером сериала стал Джонатан Энтвистл, снявший «Конца *** мира» и «Меня это не устраивает!».
С 17 февраля, Apple TV+
Дмитрий Лысенков
«Дурдом», премьера («Пятница», Premier) (16+)
Ситком также о «таймшере», но не на Луне, а на Земле (и вынужденном). Риелтор-мошенник (Дмитрий Лысенков) продает целиком один и тот же дом сразу нескольким семьям. Среди покупателей — бывший военный, хипстеры, пожилая актриса и ее молодой возлюбленный, брошенная содержанка и дедушка с ментальными проблемами. Теперь они все вынуждены жить вместе. Кроме Лысенкова, в касте — Роман Курцын, Алена Яковлева, Денис Косяков, Анна Котова-Дерябина.
С 17 февраля, «Пятница», Premier
«Сама дура», 3 сезон (Premier) (16+)
Начинавшийся как веб-сериал проект с Лизой Ищенко и Полиной Гухман в главных ролях собрал множество наград и теперь выходит на платформе Premier. Это обаятельная драмеди про жизнь и отношения двух сестер: 17-летней бунтарки Крис и 16-летней незрячей Маши. В третьем сезоне режиссером по-прежнему осталась автор оригинальной идеи Анна Зайцева.
С 21 февраля, Premier
«Связь» / Liaison, премьера (Apple TV+) (18+)
Тимоти Шаламе пока только участвует в промо-роликах Apple TV+, зато стриминг уже заполучил в пул своих артистов Еву Грин и Венсана Касселя. Более того, они впервые снялись в главных ролях в сериале. «Связь» — это триллер о том, как ошибки и отношения из прошлого влияют на настоящее (и потенциально — на будущее). Двое агентов и экс-возлюбленных вынуждены вместе работать над отражением кибер-атак, угрожающих безопасности Великобритании. Режиссуру доверили Стивену Хопкинсу («Жизнь и смерть Питера Селлерса», «Бесстыжие»).
С 24 февраля, Apple TV+
«Мастера вечеринок» / Party Down, премьера (Starz) (18+)
Иногда они возвращаются — даже спустя 10 лет. Команда одноименного комедийного сериала нулевых вновь собралась вместе, чтобы сыграть неудачников, организовывающих праздники. Это актеры Адам Скотт, Джейн Линч, Кен Марино, Мартин Старр, Райан Хансен и Меган Маллалли. Единственная, кто не смогла принять участие в реюнионе из-за плотного съемочного графика — Лиззи Каплан.
С 24 февраля, Starz
«Консультант» / The Consultant, премьера (Amazon Prime Video) (18+)
Черная комедия с Кристофом Вальцем в главной роли. Он играет демонического бизнес-консультанта Реджуса Платофф, который должен повысить показатели компании, выпускающей видеоигры. Для этого он вторгается в личное пространство сотрудников, ставя их в максимально неловкие ситуации. Шоураннером проекта стал Тони Басгэллоп, писавший среди прочих сценарий «Дома с прислугой».
С 24 февраля, Amazon Prime Video
Комментарии (0)