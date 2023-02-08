Третий сезон сериала «Сама дура» стартует в онлайн-кинотеатре PREMIER 21 февраля

Видеосервис объявил дату старта продолжения полюбившегося зрителям драмеди о двух сестрах: незрячей Маше (Елизавета Ищенко) и бунтарке Крис (Полина Гухман). Каждая пытается нащупать свой путь в жизни, вырваться из-под опеки родителей и найти общий язык, что получается отнюдь не сразу и не всегда.
Впервые драмеди было представлено как веб-сериал на YouTube в 2020 году. Два первых сезона собрали более 40 млн просмотров и несколько призов международных конкурсов. Например, в прошлом году фильм получил главный приз немецкого фестиваля Die Seriale и приз за лучшую режиссуру на LAWEBFEST (Лос-Анджелес, США), участвовал в конкурсах Seoul Webfest (Сеул, Южная Корея), участвовал в T.O. WebFest (Торонто, Канада), Bilbao International Digital Festival (Seriesland Web Fest) (Бильбао, Испания) и прочих.
Полина Гухман, Крис:
«В новом сезоне у моей героини Крис поменялось отношение ко всему что ее окружает: к людям, к родителям. Я стала взрослее и Крис вместе со мной — теперь более здравый взгляд на мир помогает ей в разных ситуациях. Но все-таки, проблемы подросткового периода дают о себе знать. И это по-прежнему сериал о взаимоотношениях во всех смыслах: ты и мир, ты и люди, семья, парни, дружба…»
Елизавета Ищенко, Маша:
«С каждым сезоном моя героиня Маша меняется, находит новые интересные занятия для себя. Она взрослеет и ей уже не интересны мамины капризы, а важны собственные желания. В новом сезоне Маша ищет себя, ну и, конечно, это не обошлось без её манипуляций. Это сериал про взаимоотношения родителей и детей, про двух сестёр и их приключения и обоюдный абьюз и примирения. Сестринская любовь выручает и побеждает все, чтобы не происходило».
Режиссир проекта Анна Зайцева, производством занимались компания Анны Шалашиной WISH Media и Ашота Месропяна Forza Film. В ролях: Екатерина Строгова, Сергей Сафронов, Богдан Голощук, Даниил Киселев, Маша Лобанова и др.
Все сезоны сериала «Сама дура» доступны для просмотра зрителям онлайн-кинотеатра PREMIER, а новый сезон стартует эксклюзивно на видеосервисе 21 февраля.
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