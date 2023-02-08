Третий сезон сериала «Сама дура» стартует в онлайн-кинотеатре PREMIER 21 февраля

Елизавета Ищенко, Маша:

«С каждым сезоном моя героиня Маша меняется, находит новые интересные занятия для себя. Она взрослеет и ей уже не интересны мамины капризы, а важны собственные желания. В новом сезоне Маша ищет себя, ну и, конечно, это не обошлось без её манипуляций. Это сериал про взаимоотношения родителей и детей, про двух сестёр и их приключения и обоюдный абьюз и примирения. Сестринская любовь выручает и побеждает все, чтобы не происходило».