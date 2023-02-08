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Кино и сериалы

Третий сезон сериала «Сама дура» стартует в онлайн-кинотеатре PREMIER 21 февраля

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Видеосервис объявил дату старта продолжения полюбившегося зрителям драмеди о двух сестрах: незрячей Маше (Елизавета Ищенко) и бунтарке Крис (Полина Гухман). Каждая пытается нащупать свой путь в жизни, вырваться из-под опеки родителей и найти общий язык, что получается отнюдь не сразу и не всегда.

Впервые драмеди было представлено как веб-сериал на YouTube в 2020 году. Два первых сезона собрали более 40 млн просмотров и несколько призов международных конкурсов. Например, в прошлом году фильм получил главный приз немецкого фестиваля Die Seriale и приз за лучшую режиссуру на LAWEBFEST (Лос-Анджелес, США), участвовал в конкурсах Seoul Webfest (Сеул, Южная Корея), участвовал в  T.O. WebFest (Торонто, Канада), Bilbao International Digital Festival (Seriesland Web Fest) (Бильбао, Испания) и прочих.

 

Фото предоставлено PREMIER
Фото предоставлено PREMIER

Полина Гухман, Крис:

«В новом сезоне у моей героини Крис поменялось отношение ко всему что ее окружает: к людям, к родителям. Я стала взрослее и Крис вместе со мной — теперь более здравый взгляд на мир помогает ей в разных ситуациях. Но все-таки, проблемы подросткового периода дают о себе знать. И это по-прежнему сериал о взаимоотношениях во всех смыслах: ты и мир, ты и люди, семья, парни, дружба…»

Фото предоставлено PREMIER
Фото предоставлено PREMIER

Елизавета Ищенко, Маша:

«С каждым сезоном моя героиня Маша меняется, находит новые интересные занятия для себя. Она взрослеет и ей уже не интересны мамины капризы, а важны собственные желания. В новом сезоне Маша ищет себя, ну и, конечно, это не обошлось без её манипуляций. Это сериал про взаимоотношения родителей и детей, про двух сестёр и их приключения и обоюдный абьюз и примирения. Сестринская любовь выручает и побеждает все, чтобы не происходило».

Фото предоставлено PREMIER
Фото предоставлено PREMIER
Фото предоставлено PREMIER
Фото предоставлено PREMIER
Фото предоставлено PREMIER

Режиссир проекта Анна Зайцева, производством занимались компания Анны Шалашиной WISH Media и Ашота Месропяна Forza Film. В ролях: Екатерина Строгова, Сергей Сафронов, Богдан Голощук, Даниил Киселев, Маша Лобанова и др.

Все сезоны сериала «Сама дура» доступны для просмотра зрителям онлайн-кинотеатра PREMIER, а новый сезон стартует эксклюзивно на видеосервисе 21 февраля.

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